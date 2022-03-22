舜宇去年多賺2.4%至近50億元人民幣　派末期息0.91元

舜宇科技（2382）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為49.88億元（人民幣‧下同），按年增加2.4%，派末期息0.91元。

期內收入為374.96億元，按年減少1.3%，毛利增加0.4%至87.36億元，毛利率為23.3%，按年增加0.4個百分點。

公司指出年內來自光學零件事業收入為87.76億元，按年減少4.4%，光電產品事業收入為283.33億元，按年減少0.6%，光學儀器事業收入為3.87億元，增加18.7%。

公司又指出，光學零件事業毛利率為39.5%，按年收窄3.3個百分點，光電產品事業毛利率為13.7%，按年增加1.1個百分點，光學儀器事業毛利率為45.1%，按年增加5.9個百分點。

稱加大對新興業務投入

公司指出展望未來，全球經濟復蘇預計仍將困難重重，國際環境錯綜複雜，故消費需求恐將持續低迷，相關產業發展不容樂觀，部分企業經營面對巨大壓力。然而，隨着數字經濟、綠色經濟逐漸成為全球經濟增長的主引擎，這將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。

因此，短期的壓力也是動力，公司仍對未來的發展充滿信心，並將繼續做強、做大現有優勢業務，持續提升市場佔有率，同時積極加大新興業務的投入，搶佔行業制高點，並進一步強化科技創新，提升經營管理，以實現高質量的可持續發展。

公司表示展望未來，將積極發揮技術領先優勢，持續完善專利佈局，繼續深耕產品研發與科技創新，時刻洞察市場變化，快速響應客戶需求，進一步深化可持續發展能力建設，以不斷提升自身綜合競爭實力，為全球頂尖的高新技術企業提供更多具有高技術附加值的優質光學產品與服務，推動企業的成長與價值的提升，持續為股東創造更多的回報。