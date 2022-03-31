中概股退市｜遭列確定除牌名單　和黃醫藥：對業務營運無影響

美國證券交易委員會（SEC）將5間中概股公司轉入確定除牌名單（Conclusive list），當中包括和黃醫藥（0013）回應指，此法案的更新狀況對公司業務營運並無影響。

和黃醫藥稱，誠如美國證交會根據該法案採納實施規則後所預期，將和黃醫藥列入其根據該法案認定的發行人最終清單上。繼公司於3月3日向SEC呈交20-F表格內的年度報告後，公司於3月8日被暫定為委員會認定的發行人。SEC之前估計根據該法案有273名註冊人可能於2020年的審查中被視為委員會認定的發行人。

公司預計，當其他在香港和中國其他地區有業務的類似美國上市公司向美國證交會提交年度報告後，該等公司將會被列入在清單內。公司正繼續留意市場發展及評估所有的戰略選項，並在適當諮詢和指導下，公司指出這一更新對業務營運並無影響。

和黃醫藥了解該法案的初衷是確保適當的透明度和披露，讓投資者能夠作出知情的投資決定，對此全力支持且亦是自2006年在倫敦首次上市以來的一貫承諾，將一如既往繼續遵守上市所在所有司法管轄區的相關法律和法規。

此外，公司正與中國證監會保持溝通，以了解他們與美國當局就設於中國的公司如何能滿足該法案的要求所進行的討論是否有進一步更新，並將繼續評估保持在美國上市的所有選項，包括國際業務對集團的貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計師的好處。

公司的美國預託證券將繼續在納斯特全球精選市場上交易。每份美國預託證券代表5股普通股。於香港交易所及AIM 市場上市的股份可悉數與該公司的美國預託證券所代表的股份代替或互換。