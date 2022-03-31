烏克蘭局勢｜俄央行措施成功穩匯價　盧布收復衝突以來全部失地

《新浪財經》報道，俄羅斯盧布收復俄烏衝突以來全部失地。俄羅斯央行多項穩匯率舉措見成效，盧布自3月7日創下歷史新低後，一路反攻，現美元兑盧布已跌至75。

俄羅斯央行多項穩匯率舉措初見成效

對於盧布展開大反攻的原因，業內人士顯然能找到許多理由，自從這場地緣衝突爆發以來，俄羅斯央行採取了一系列措施，以遏制俄羅斯經濟被西方孤立所造成的傷害，包括為防止現金流出俄羅斯而實施的臨時資本管制措施。

Locko-Invest的投資主管Dmitry Polevoy表示，持續的資本控制和制裁收緊沒有變得更為嚴重，對俄羅斯盧布提供了支持。

富國銀行外匯策略師Brendan McKenna表示，近期匯率上漲是資本管制可能開始發揮作用的跡象。他說：「資本管制的目的是把美元留在俄羅斯，同時也限制盧布兑換成美元。」「如果盧布不能賣出，那麼盧布的價值將會受到支撐，並在巨大的拋售壓力下穩定住盧布的匯率。」

將盧布錨定黃金

3月28日，俄羅斯央行恢復從銀行購買黃金，交易將以固定價格每克5,000盧布進行。在國際市場上，黃金價格在每克6,000盧布以上，這就意味着，如果要購買俄羅斯天然氣，就只能將黃金「打折」賣給俄羅斯。這既可以支撐盧布的匯率，還能集中更多黃金，加速去美元化。

限制國內資金外流

俄羅斯央行上周末在一份聲明中說，由於西方凍結俄部分黃金和外匯儲備，俄羅斯採取對應措施，限制3,000億美元的資金流向「不友好國家」。俄政府已經禁止外國投資者出售證券以及從俄羅斯金融體系中提取資金。

俄金融分析師亞歷山大· 拉祖瓦耶夫稱，在目前的情況下，外國投資者無法從俄羅斯的海外資產和項目中提取資金，這減輕了盧布的壓力，從而支撐本國貨幣和經濟發展。

不用盧布 就沒有天然氣

當地時間3月23日，俄羅斯總統普京宣佈，俄方向包括歐盟在內所有「不友好」國家和地區供應天然氣時將改用盧布結算。同時，他下令政府批准一項關於修訂俄羅斯天然氣工業股份公司現行天然氣供應合同的指令，即在3月31日前，「在保持合同規定的供應量、價格和定價原則的同時」，將支付貨幣改為俄羅斯盧布。

當地時間3月28日，德國總理朔爾茨接受媒體採訪時說，歐盟國家當前都依賴俄羅斯供應，德國正在嘗試今年就擺脱對俄羅斯煤炭和石油的依賴，並準備儘快擺脱對俄羅斯天然氣依賴的技術條件。

對此，塔斯社3月29日報道稱，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，西方國家實際上已經對俄羅斯發動了全面的「經濟戰爭」。在天然氣盧布結算問題上，「沒有付款——就沒有天然氣。」

俄聯邦安全會議副主席：區域貨幣時代即將到來

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，放棄使用美元和歐元作為世界儲備貨幣已經不是遙遠的幻想了，區域貨幣的時代即將到來，世界各大國需要就新的金融秩序達成一致。

俄媒：歐洲國家對俄羅斯天然氣依賴有多深？

據塔斯社報道，歐洲每年消費約5,000億立方米天然氣，俄羅斯供應的天然氣在其中佔比高達45%。兩個歐盟國家——芬蘭和保加利亞——100%依賴俄天然氣。俄輸送的天然氣在德國每年消費的天然氣總量裏佔61.9%，奧地利（70.1%）、希臘（96.4%）、拉脱維亞（76.5%）、斯洛伐克（84.1%）對俄天然氣依賴程度很高。此外，在匈牙利（64.1%）、丹麥（53.1%）、波蘭（64.2%）、捷克（57.7%）每年消費的天然氣裏，一半以上來自俄羅斯。