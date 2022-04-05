佳兆業與招商蛇口及長城資產管理訂戰略合作協議 包括合營安排
撰文：張偉倫
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佳兆業（1638）宣布與招商蛇口（深圳﹕001979）及長城資產管理訂立戰略合作協議。
公司指出協議訂約方同意利用彼等各自實力進行合作，包括公司位於深圳﹑廣州﹑東莞及佛山等大灣區核心城市的城市更新儲備，招商蛇口發揮社區﹑商業及產業園區綜合開發優勢，及長城發揮資產管理及產融結合優勢。
公司表示合作將包括但不限於一般原則下的合營安排及資產收購，即在相同條件下，只要不違反相關法律及法規，協議訂約各方應優選彼此為首選項目合作夥伴。除物業開發合作，協議訂約方須商討並加強彼等於大灣區文化旅遊﹑客輪及其他業務方面合作。
公司指出訂立協議有助實現公司於大灣區的核心價值，促進城市更新項目轉型，活化商業及住宅項目資產，緩解短期資金困難。公司將設立特別工作小組，負責執行協議項下 擬進行的戰略合作。公司自今年4月1日起停牌。
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