美股收市｜聯儲局料下月起縮表　月上限950億美元　納指瀉2.2%

美國聯儲局3月議息記錄揭示，委員支持5月開始縮表，數額為每月最多950億美元，並預期往後會議會一口氣加息半厘，內容與委員布蘭納德（Lael Brainard）前一日的言論相近，美股三大指數周三下跌。道指一度急挫300點，跌幅收市前稍收窄；納指亦瀉逾2%。



議息記錄指，委員大致同意縮表數額為每月最多600億美元美國國庫券和以及350億美元按揭抵押證券，維持3個月，規模比上次大一倍，展示局方或願意更進取地遏止通脹，令股市受壓。

道瓊斯指數收市報34,496點，跌144點或0.42%；標準普爾500指數收市報4,481點，跌43點或0.97%；納斯達克指數報13,888點，跌315點或2.22%。

金融股跌幅顯著，高盛跌2.38%，Visa跌3.13%，美國運通跌0.91%，摩通跌1.39%。多隻藥股逆市升，安進升2.2%，寶潔升1.43%，輝瑞升3.18%。

主要科技股捱沽，蘋果跌1.85%，微軟跌3.66%，Tesla跌4.17%，NVIDIA跌5.88%，亞馬遜跌3.23%，Alphabet跌2.88%，Meta跌3.68%。