港匯創逾2年新低　何時觸及7.85？　專家料下月聯儲局議息會議後

港匯與弱方兌換保證7.85水平的距離，又再拉近一步。美國聯儲局自3月啟動新一輪加息周期，而議息紀錄更顯示，參與會議的委員認為當局最快在5月進行縮表，有關消息促使美匯指數近日企穩在100以上。多種非美元貨幣均飽受壓，港元便是其中之一。自周四（14日）失守7.84關口後，在周五（15日）更一度低見7.8446，再創逾2年新低，與7.85弱方兌換保證水平只相差54點子。外匯分析師認為，當聯儲局於5月4日舉行議息會議後，港匯將會觸及弱方兌換保證水平，受制於聯繫匯率制度，屆時金管局便須要從市場接港元沽盤，預料本輪承接港元沽盤規模或達到1,000至1,200億元。



雖然銀行體系結餘將隨之縮減，難免對本港息口帶來影響，但是分析師卻派發定心丸，認為本港銀行體系結餘仍相當充餘，相信最終對本港金融市場及樓市影響有限。



美國聯儲局將於下月3及4日舉行議息會議，目前市場人士多預測屆時當局會加息半厘。（資料圖片）

俄烏戰爭讓美元走勢更強

在今年初，港元兌美元一直在7.8附近拉鋸。轉捩點為俄羅斯在今年2月24日出兵入侵烏克蘭。消息觸動投資者避險神經，選擇將資金泊入美元，導致港元兌美元的弱勢難逆轉。

美元強勢，既有地緣政治因素，亦是美國貨幣政策立場轉變的結果。美國聯儲局自2020年3月便採取無限量寬政策，以減輕新冠疫情對經濟的衝擊，不過當地通脹明顯升溫自去年下半年，聯儲局內官員已開始討論調整超寬鬆貨幣政策。最近數個月美國物價按年升幅，更屢創自1982年以來新高。為遏制高脹通，美國聯儲局對貨幣政策態度日趨鷹派，若非俄烏戰爭，當局極有可能已在上月的議息會議大幅加息半厘，而非0.25厘。隨著美國聯儲局在今年餘下6次議息會議中，或有部份議會決定加息幅度多於0.25厘，加上在縮表行動已在日程表上，皆讓美元處於超強勢。

王良享預料，不排除日後金管局須從市場承接的港元沽盤規模，介乎1,000至1,200億元。（資料圖片）

王良享料今年內P累加幅度0.5厘

美元強，港匯弱之勢，在兩地存息差環境下難改，港元觸及弱方兌換保證看來只屬時間問題。臻享顧問董事總經理王良享預料，在聯儲局於下月4日舉行議息會議後，港匯便有機會觸及7.85水平。他解釋近期港元弱勢，與美﹑港之間短期利率息差拓闊有關，同時亦受到大量資金從本港流出影響。當觸及此水平，金管局便須向市場承接港元沽盤，及向市場釋出美元。按以往經驗來說，不排除金管局或從市場承接介乎1,000至1,200億元港元沽盤。不過目前本港銀行體系結餘仍逾3,000億元，所以不會帶來太大負面影響。

由於目前港匯與7.85弱方兌換保證水平日近，他指出外匯投資者從事套息交易的風險日增，畢竟往後港息有機會上揚，亦會影響港匯走勢，屆時從套息交易賺取的息差未必可以能夠對沖匯率帶來的影響。除美息兩地息差再一次擴闊。

在談及未來息口走勢時，王良享認為當銀行體系結餘縮減，本港隔夜拆息將會上揚，而1至6個月的利率與美國利率之間的差距將會收窄，不會如以往般，兩地息差有達半厘幅度的差距。

被問及港匯及息口走勢，對樓市及股市影響時，王良享認為未來本港息率仍處於1至2厘的較低水平，相信不會對樓市及股市有太大影響。至於銀行最優惠利率（P）走勢，他指出最優惠利率加幅會較慢，調整時間亦須長久，更指出目前大部份銀行貸款多利用同業拆息，或銀行資金成本來釐定；同時當美國於2008年金融危機爆發後，作出大幅減息，而本港銀行最優惠利率卻維持在5厘水平，認為在未來上調空間有限。他預料在美國聯儲局下一次議息會議後，銀行最優惠利率或會加息0.125厘，今年全年加幅介乎0.25至0.5厘。

盧楚仁認為若香港加息，對樓市及經濟影響較大。（資料圖片）

盧楚仁料港匯弱勢將維持一段較長時間

獨立外匯商品分析師盧楚仁直言，港匯弱勢屬意料中事，這與近期市場人士進行套息交易有關，又指出美國聯儲局從上月起才啟動新一輪加息周期，未來2至3年當地會持續加息，認為港元弱勢會維持一段長時間。當港元觸及7.85時，金管局會須要向市場買入港元，可是當局難以不斷從市場買入港元，不排除往後會透過發行票據等抽走市場銀根，本地銀行或會在個別時間跟隨外圍息口走勢加息。不過他預期在下月聯儲局議息會議後，本地銀行會傾向按兵不動，在下半年才採取行動機會較大。

他指出現時本港經濟處於下行周期，內地疫情亦會波及對本港經濟，因此預料加息對本港樓市及經濟帶來較大影響。