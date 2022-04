滙控季績前夕　股東籲考慮分拆　稱獅王難於中歐美採中間立場

獅王滙控﹙0005﹚公布首季業績前夕,有基金股東「搶先」發表訴求,希望滙控董事會將銀行一分為二,包括成立一家總部設於香港、專注亞洲業務的香港上市公司,以規避地緣政治風險,並釋放更大估值。

滙控﹙0005﹚明公布首季業績,有基金股東「搶先」籲集團考慮分拆業務。﹙資料圖片﹚

籲滙控「一拆二」 港英公司「分治」

英國《星期日泰晤士報》發表一篇名為「Is it time to break up HSBC? ﹙現在是滙豐銀行分拆的時候嗎?﹚」的報道文章,再次談及滙控分拆亞洲業務上市的可能。報道引述不具名股東稱,希望滙豐董事會將銀行一分為二,從而消除政治風險的影響。根據分拆建議,滙豐將有一家專注亞洲業務的香港上市公司,總部設在香港,另一家公司則設於倫敦,持有其餘業務。

報道指出,過去兩年滙控管理層未能實現早年定下的策略目標,包括去年度有形股本回報率﹙ROTE﹚為8.3%,低過此前已調低的10%目標;營運支出上限由310億美元升至321億美元;取消了削減員工規模的目標。

該股東續稱,將滙控分拆成兩家較小的銀行,意味著該銀行需要減少持有的資本以保障存戶,並且可能會提升盈利能力。

滙控股東認為,地緣政治風險加劇,為全球性銀行面臨巨大挑戰。(AP)

地緣政治風險加劇 帶來巨大挑戰

該匿名股東自言是滙控的「積極股東」,但没有透露持股比重,只知是機構投資者。其向《香港01》表示,滙豐管理層未能執行公司於2020年2月18日戰略升級定下的核心目標,特別是成本方面,令股價一直受壓,現價較當時下跌3%,而眼下投資者基本上因政治風險而放棄全球銀行模式,將不會選擇買入滙豐,「我們支持管理層尋求辦法釋放亞洲業務價值,有業務分拆、分拆上市等各種選擇。」

該股東又認為,地緣政治風險加劇,為全球性銀行面臨巨大挑戰,滙控將愈來愈難在中國、歐洲和美國間採取中間立場。與此同時,政府的監管,已愈來愈擔憂全球性銀行壟斷國內市場而帶來的金融安全風險,對國際銀行而言,負責決策的總部及主要監管機構都位於其他地區,或未能及時準確掌握情勢變化。

談及分拆的好處,該股東稱,滙控管理層應為股東釋放更大估值提升,其亞洲和非亞洲業務將吸引更高的獨立估值,原因是分拆結構將允許投資者靈活決定他們對滙豐亞洲和非亞洲業務的持股情況並進行獨立估值。與此同時,滙豐的戰略將變得更加明晰,一個聚焦亞洲的銀行將受益於專業化管理、聚焦和資源,從而提高有形股本回報率。

話雖如此,《星期日泰晤士報》報道亦指,滙豐內部人士習慣了關於分拆的爭論,但認為目前銀行的結構使其更加強大,對於英國在脫歐後仍然留在世界舞台,能夠發揮一定作用。另有內部人士認為,一家獨立的亞洲銀行將很容易被競爭對手吞噬,而且重點在於這將會迫使滙豐在東西方之間選邊站,而能夠在這兩個地方同時立足將會更好。

值得一提,滙控(0005)本周五將舉行股東會,屆時有關滙控分拆亞洲業務上市的建議,或再被討論。