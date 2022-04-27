Google母企Alphabet擬斥700億美元回購　首季按年少賺逾8%

Google母公司Alphabet在周二（26日）公布今年首季業績之餘，董事會亦決定最多斥資700億元（美元‧下同）以回購A類及C類股。

Alphabet指出回購會因應市況而進行，可能在公開市場購入，亦可能通過私人協商交易完成。今年該公司計劃回購規模，較去年的500億元回購規模大，而該公司去年回購規模乃是一眾美國上市公司中最大。

另一方面Alphabet亦公布首季業績。期內純利164.36億元，按年跌8.3%，收入為681.11元，增長23%，不及預期。

期內Google廣告收入為546.61億元，按年增長22.3%，其中搜尋引擎廣告收入增加24.3%至396.18億元，Google Network廣告收入增長20.2%至81.74億元，YouTube廣告收入增加14.4%至68.69億元。市場人士原來預期，季內YouTube廣告收入達到75.1億元。