政府降今年經濟增長預測　料全年增幅介乎1%至2%

政府早前公布上季本港經濟按年收縮4%，終止連續4季增長走勢，財政司司長陳茂波在日前更透露，會調低今年全年增長預測。政府公布鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化但本地經濟活動應會逐步恢復，2022年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的2%至3.5%，向下修訂至1%至2%。政府將繼續密切留意情況。



政府指出，香港經濟在今年第一季明顯惡化。外圍方面，環球需求增長減慢，加上疫情對跨境運輸造成干擾，顯著拖累出口表現。本地方面，本地第五波疫情及因而實施的限制措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。實質本地生產總值按年收縮4%，逆轉先前4季的增長趨勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌3%。

整體貨物出口在第一季急劇惡化，按年實質下跌4.5%。輸往內地的出口轉為急跌，輸往美國、歐盟和亞洲其他主要市場的出口增長放緩。隨着環球經濟增長減慢、貨運往來縮減，以及跨境金融及集資活動減弱，服務輸出按年實質收縮2.8%。

上季失業率升至5%

政府又指出，首季內部需求明顯轉弱。市面人流劇減，加上勞工市場情況惡化，私人消費開支轉為錄得5.5%的按年實質跌幅。營商氣氛轉差，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至8.4%。

勞工市場亦嚴重受壓。經季節性調整的失業率由去年第四季的4%，顯著上升至今年第一季的5%，逆轉自去年初以來的下跌趨勢。大部分主要行業的失業率上升，尤其是與消費及旅遊相關行業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及建造業。就業不足率亦由1.7%明顯上升至3.1%。

資本市場亦相當動盪。政府指出市場憂慮美國貨幣政策即將收緊、烏克蘭局勢、內地監管要求和本地疫情嚴峻，恒生指數於2月中至3月中顯著調整，但在臨近季末時收復大部分失地。住宅物業市場仍然偏軟。交投疏落，住宅售價進一步下跌。

稱近期消費及營商氣氛已改善

政府指出，展望未來，環球經濟前景轉差，或會繼續影響香港的出口表現。烏克蘭局勢持續緊張料會使國際能源和商品價格維持高企，加劇對供應鏈及運輸的干擾，並打擊經濟氣氛。面對通脹加劇，主要央行料將加快收緊貨幣政策，進一步壓抑環球經濟增長。環球疫情的演變和中美關係的發展也會增添不確定性。不過，隨着本地疫情好轉，內地與香港之間跨境運輸不暢的情況可望逐漸緩解，從而為對外貿易提供一些紓緩。

本地方面，隨着本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，經濟活動往後應會有所恢復。新一輪消費券計劃，加上「2022保就業」計劃和臨時失業支援計劃，將為內部需求提供額外的支持。事實上，近期消費和營商氣氛已出現明顯改善。因此，社會各界必須繼續與政府齊心合力，進一步穩定本地疫情。

料今年基本CPI為2%

至於物價方面，政府指出基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.6%，升幅高於上一季的1.2%。在疫情對供應造成短暫干擾的情況下，基本食品價格顯著上升。能源相關項目和衣履的價格亦錄得顯著升幅。儘管如此，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

展望未來，在地緣政治局勢升溫及供應鏈瓶頸的影響下，許多主要經濟體的通脹仍處於高水平，或會使外圍價格壓力持續高企。不過，由於本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%，與《財政預算案》公布的預測相同。

畢馬威中國﹕保就業計劃助穩定本港就業市場

畢馬威中國指出，隨著疫情傳播逐步得到控制，再加上政府推出新一輪消費券計劃刺激消費，以及新一輪保就業計劃穩定市場主體和居民就業，將助力香港經濟逐步回穩。

展望前期，短期內香港就業市場仍將面臨一定壓力。香港特區政府已於4月開始新一輪保就業計劃，從保市場主體和保員工就業等方面提出多項紓困措施，助力穩就業。

外貿方面，畢馬威中國指出，展望前期地緣衝突將導致今年全球經濟增速顯著放緩，外需進一步回落，香港出口將繼續承壓。不過近期香港本地疫情出現回穩態勢，跨境運輸不暢的問題將有所緩解，可為香港出口提供一定支撐。