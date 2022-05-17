騰訊Q1業績恐首錄收入倒退　廣告業務成負累　分析料330蚊有支持

騰訊（0700）本周三（18日）公布首季業績，市場擔心騰訊收入處於極低增長，甚至將出現上市以來首次倒退。分析師預計，騰訊廣告業務前景最惹人憂慮，在中國經濟處於疲弱環境下，預料該項業務在上半年仍受壓。

他又預料騰訊股價在330元應有支持，可是若在網易（9999）與騰訊之間，會考慮選前者。



根據《彭博》綜合大行預期，騰訊2022年首季非國際財務報告準則（non-IFRS）股東應佔盈利預計介乎223.79億（人民幣．下同）至339.91億元，相比2021年首季331.18億元，按年下跌32.4%，或至微升2.6%；綜合預估平均值為264.3億元，按年跌20.4%。

去年騰訊首季收入為1,353億元。《彭博》綜合大行預測中，該公司首季收入最高預測金額為1,469.5億元，最低為1,335.66億元。收入預測中位數為1,422.45億元，按年增長5.1%，預計增幅較去年第四季進一步放緩。當中，網絡廣告業務收入預測中位數為185.89億元，按年再跌14.8%。

受累於未成年保護措施影響，大行預計騰訊首季本土遊戲收入按年有所削減。（視覺中國）

未成年保護措施影響本土遊戲收入

大行普遍認為騰訊增長放緩。摩根士丹利預期，受累於遊戲增長復常及廣告業務復甦再度延後的影響，預計騰訊首季non-IFRS純利按年跌21%，收入則升2.5%。其中，本土遊戲收入預計按年下跌1%，當中反映未成年保護措施影響；至於國際遊戲收入按年增長預計放緩至11%。

另一大行富瑞預計，騰訊首季non-IFRS純利按年下跌20%至264億元，而收入則按年增長2.5%，至1,387億元。當中遊戲收入增長預料放緩至4%，主要反映未成年保護措施影響。

富瑞認為，去年國內監管部門對教育行業進行整改前，行業貢獻大約10%左右的廣告收入，預期監管收緊和某些行業疲軟將會對網絡廣告造成影響，拖累今年上半年的收入增長。

今年4月中國疫情再度爆發，市場料防疫措施影響正常商業活動。（新華社）

關注次季疫情打擊廣告及金融科技業務

花旗則提出，在次季內地爆發疫情下，市場關注騰訊次季網絡廣告及金融科技及企業服務業務受到多大程度的影響。該行稱，由於中國的嚴格防疫措施，嚴重影響正常商業活動，預計廣告預算及雲項目押後帶來不確定性，下半年復甦趨勢料較慢。

至於大和提出一項利好因素，由於上月內地監管部門已經復批遊戲版號，相信已掃除遊戲業務的不穩定性。不過，該行估計在目前的監管環境下，騰訊不會再進取地推出新遊戲，反而集中於長期遊戲運營。

黃敏碩：廣告業務上半年持續疲軟

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，騰訊的三大業務之中，當中網絡廣告業務前景最為堪憂。由於不同行業受監管而打擊廣告需求，加上行業競爭仍然激烈，以及中國整體經濟環境疲軟，相信廣告業務在今年上半年仍然受壓。

他指出，中國「三頭馬車」數據已於周一（16日）出爐，數字已反映第二季度的表現，相信經濟仍要時間慢慢尋底，而5月已經度過一半，但疫情仍然困擾內地經濟，「大家有數得計」。

在股價方面，黃敏碩相信騰訊在330元水平有支持，未必再試穿297元的年內低位，「除非業績好驚嚇啦」。與阿里（9988）相比，他認為騰訊沒有美國退市的風險因素，兩者之間有力看高一線；然而與同業網易相比，後者專注於遊戲業務，性質相對單一，反而沒有受到外圍經濟帶來太多影響，故傾向選擇後者。