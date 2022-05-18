安永：宏觀經濟壓力大內銀要讓利　料淨息差續受壓

會計師事務所安永發表「中國上市銀行2021年回顧及未來展望」報告，對於今年內銀業的放貸業務增長及息差走勢展望，安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管梁成傑表示，內銀行業的息差壓力料持續，因現時地緣政局不穩及疫情影響下，內地經濟下行壓力大，人民銀行正推行寬鬆貨幣政策，今年亦下調了貸款市場報價利率（LPR），加上政府亦要求銀行業「讓利」，減低對中小企的放貸成本，因此，從今年首季度的上市內銀業績報告可見，大多數的內銀淨息差收窄，貸款收益下跌，相信趨勢會持續。

不過，留意到銀行的成本，特別是存款的成本，亦有相應下調空間，對內銀業是有利的。安永大中華區金融服務高增長市場主管合夥人許旭明表示，繼2019年人行貸款利率錨定為貸款市場報價利率後，再對存款利率定價機制調整，按照新規定，今後存款利率報價方式由「基準利率×上浮比例」，改為「基準利率+基點」，認為利率定價機制的改變，令到銀行的存款成本可以更靈活調整。從4月份數據看到，銀行的存款成本有所下跌。

該行指出，上市銀行2022年一季度業績按年有所好轉。一季度42家A股上市銀行凈利潤按年增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。同時，不良貸款率較年初進一步下降，整體上內銀的資產質言保持穩健。