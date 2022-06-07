日圓再失6算　遊日唱錢機會難逢　外匯專家：下半年或逐漸轉勢

日圓滙價再創20年新低！日本央行行長黑田東彥指出，首要任務是通過維持其強而力的貨幣寬鬆政策，以支持日本經濟。受消息影響，加上美債息回升，日圓再承壓。美元兌日圓曾高見133，為2002年後最強；每百日圓兌港元則低見5.899，為2002後最弱，再次失守6算關口。

專家認為，日圓將轉勢，港人應及早兌換，為日後「返家鄉」作準備。



踏入6月份後，隨著美債息持續回升，加上愈來愈接近聯儲局再次加息。日圓近日再度掉頭轉弱，美元兌日圓近日上破5月初的高位，今日更升至133的水平，再創2002年以來的新高。

據外媒引述Capital.com交易主管Brian Gould表示，過去幾天裡日圓的交易量特別大，賣單更是全天候接踵而來。另外，一家日本投資銀行的高級交易員稱，許多人將135水平作為下一個里程碑，原因是美國國債和日本政府債券的殖利率差不斷擴大，正在促使日圓走貶，而且這個趨勢短期內沒有任何改變的跡象。

每百日圓兌港元則今日低見5.899，已跌破今年5月初的低位，再次失守「六算」。（彭博）

陳健豪：寬鬆政策成日圓貶值主因

資深外匯評論員陳健豪認為，環球央行收水浪潮下，聯儲局亦如預期般採取加息政策，而日本的貨幣政策卻與美國分道揚鑣，決定維持寬鬆貨幣刺激政策不變，成日圓貶值主因，故長期看淡日圓。

美國總統拜登，與聯儲局主席鮑威爾以及財長耶倫，當地時間5月31日舉行經濟會議。會後，耶倫竟公開認錯，承認去年將通脹定性為「暫時性」屬犯錯。至於總統拜登亦表明立場，強調尊重聯儲局獨立性的同時，又認為聯儲局的首要任務應為控制通脹。

陳健豪指，上周美元兌日圓曾報126，原因是市場擔心通脹見頂，聯儲局加息步伐會放緩。但兩位重磅級人物連環放話，暗示通脹仍然高企，而美國經濟亦未受加息影響，故聯儲局9月加息力度或不減弱，消息刺激美國10年期國債孳息率重上至3厘以上，美日息差進一步擴闊。

陳健豪表示，日本央行行長黑田東彥亦在明年首季結束任期，日本是否會繼續維持寬鬆貨幣政策存疑。（資料圖片）

惟非新一輪跌浪

如今日圓滙價再創20年新低，是否新一輪跌浪的開始？陳健豪表示，日圓今年以來已貶值超過一成二，作為主流貨幣迅速貶值屬於罕見現象，惟今年內日圓失5算機會較微，再者受日圓弱勢影響，日本企業經營壓力增大。日本央行行長黑田東彥亦在明年首季結束任期，日本是否會繼續維持寬鬆貨幣政策存疑，隨著鷹鴿兩派出現分歧，預計今年第三季、第四季日圓或逐漸轉勢。

陳健豪續稱，倘若港人是為日後去日本旅行作打算，現時便是兌換日圓的好時機，但假如將日圓當成投資工具，可待平倉信號出現，即是美元兌日圓穿135後，回落至132水平，屆時是日圓轉勢信號，可買入日圓。