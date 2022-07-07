港交所歐冠昇﹕ESG已成投資戰略主流　正制訂框架及指引

港交所（0388）行政總裁歐冠昇指出，近年環境﹑社會和企業管治（ESG）成為一個新趨勢，影響著上市公司及投資者服務，並成為投資戰略主流，預料全球ESG資產管理規模至2023年可達50萬億美元，佔全球投資總額33%。去年本港流入證監會認可的ESG基金金額，按年倍增至4億美元。

他又指出港交所正制訂ESG指引及框架，涉及ESG披露﹑應用與實踐。

他指出港交所正創造可持續金融生態系統，透過不同產品及渠道以做好低碳及可持續的經濟體。現時可持續金融產品平台正不斷發展，透露年初至今已有50家綠色﹑社會及可持續發展（GSS）債券掛牌，集資逾1,770億元。港交所先於2013年推出ESG報告指引後，去年推出ESG Academy平台，未來會繼續投資設可持續發展金融市場。

另一方面，港交所推出全新投資者關係平台「投資服務通」。港交所市場拓展聯席主管鮑海潔指出，「投資服務通」首階段主要關注分析數據及持股情況，並歡迎新發行人參與其中，港交所亦計劃進一步提升數碼溝通渠道，未來會按參與者反饋擴大服務範圍。

她表示「投資服務通」希望成為連結發行人及投資者的一個渠道，讓投資者了解公司基本面﹑市場情況及持股情況等，降低獲高質素訊息成本，又提及以往中小型上市公司面對欠缺數據的問題，通過該渠道可覆蓋更多投資者。