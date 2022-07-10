錢荒殺到　匯海翻波　人行班水防堤缺︱伽羅華

7月4日，中國人民銀行與金管局將兩者間的貨幣互換升級為常備互換安排，規模擴大六成至8,000億元人民幣，這些流動性安排放在太平時期可以說是常規動作，但現時國際局勢波譎雲詭，美匯指數上周穿107，人行有必要為人民幣建立更堅強緩衝，作為全球最大離岸人民幣中心的香港，自然肩負第一島鏈的防衛重任。

市場第一個擔心是香港外儲會否被掏空？平心論，區區1,200億美元的規模估計只能用於緩解中港間貿易融通及內企的美元債償付等問題，就算貢獻所有本港外儲，也難挽救世界第二經濟體的下行，所以暫時不用對「被掏空」太過擔心，畢竟數目相對數萬億美元的外匯日均成交只屬九牛一毛。況且，要掏空香港還不如數萬億元的大白象工程般直接了當。

每逢市場爆發金融危機如1997年金融風暴到2008年金融海嘯，再到2020年初新冠疫情爆發，央行之間都會簽訂類似的貨幣互換協議。在2020年3月，美聯儲局便與全球五大央行（日央行﹑歐央行﹑瑞士央行﹑加拿大央行及英倫銀行）簽美元互換按排，其後再加上韓央行，目的是紓緩企業因疫情影響引發的美元流動性不足。

美國總統拜登本周三將赴沙特阿拉伯遊說該國增產。（AP）

拜登周中將訪沙特 增產壓油價效果未知

今年以來黑天鵝事件頻仍，由俄羅斯入侵烏克蘭，中國「清零」政策導致全球供應鏈紊亂，油價曾高至每桶140美元，至近日才稍為回穩至100美元水平，美國總統拜登本周三將赴沙特阿拉伯遊說該國增產，但市場估計沙特充其量每日增產150萬桶，對壓抑油價效果有待觀察。

能源價格近月雖然從高位回落，但全球通脹仍處於四十多年高位，G7國家揚言收緊貨幣政策，嚇窒資金爭相避險，美匯指數今年累升12%，破107創20年高位，昂首向110大關進發，說今年匯市正刮起完美風暴一點也不誇張。

目前美息已升至介乎1.5至1.75厘，預計7月會加0.5厘或0.75厘，繼續大幅拉闊與其他地區的利率差距，俄烏戰爭發生地的歐洲首當其衝，今年迄今歐元已累跌9.9%，但跌勢仍優於弱過藥煲的日圓，期內日圓累跌15.2%，是主要經濟體中貨幣表現最差，1美元兌140關已難言安穩，同期韓圜及新台幣分別累跌9%及7.1%，相比之下，離岸人民幣跌幅僅約5.3%，匯價相對穩定，但隨着中美息差擴大，資本正逐步流失境外，不代表未來沒有風險。

人行與金管局擴大貨幣互換安排，加上6月底國際結算銀行（BIS）與人行共同制定的 「人民幣流動性安排」，都是應對匯市風暴到來、外匯持續失血的防禦措施，但今次內地金融面對最大威脅卻是來自內部，新一輪「錢荒」山雨欲來。人行現在是先攘外，然後安內。

人行與金管局擴大貨幣互換安排等，都是應對匯市風暴到來、外匯持續失血的防禦措施。﹙資料圖片﹚

中國流動性泡沫超高 但仍頻頻爆發錢荒

中國每次發生金融危機，伴隨而來的便是中國式錢荒，由P2P爆雷、長租公寓、房企債務危機，至最近新鮮熱辣的河南村鎮銀行失存事件，爆雷規模一個比一個大，而且疫情封禁下全國多地銀行限時工作，讓很多存戶要排隊多日才能取存，當存戶取不到存款成為常態，有可能演變成影響更廣泛的銀行擠兌危機，危及今年底召開二十大所必要的政治穩定。

有人可能奇怪，去年底中國廣義貨幣供應M2與GDP之比高達兩倍，這比例又稱為「泡沫指數」，意即比例愈高，游資愈充裕，兩倍比例甚至遠高於被指貨幣超發的美國，以如此充裕的流動性，為何中國仍頻繁發生錢荒？

最近華南地區豪雨成災，但華北黃准地區卻高溫乾旱，瘋狂的想法是將南水北調，這不是一次過解決兩個問題？然而，連上帝都沒能南水北調，常人又有何大能辦得到，最近南水北調工程是完成了，但水費貴過原來供水成本的兩倍，結果華北地方政府不願買水，數千億工程真的成大白象。同理，即使人行天量放水，但要把資金從金融系統內轉移至實體經濟，卻是一個蛋糕分配的問題，不進行政治體制改革是無補於事。

簡單的例子是，大型國有銀行坐擁巨額存款，但它們寧願放貸予營運效率低下的國企，也不願借款予民企，「國進民退」政策令貨幣供應形成很大限制，所以，「錢荒」表面是資金供不應求，但實際是體制內資金錯配的問題。

大型國有銀行坐擁巨額存款，卻寧願放貸予營運效率低下的國企。（路透社）

2013年特大錢荒 隔夜息扯高至30厘新高

上一次被喻為中國銀行業經歷的最嚴重錢荒發生在2013年6月，當月20日銀行間隔夜回購利率高見30厘的歷史高位，7天回購利率亦達28厘，銀行間市場的流動性出現緊張，導致同業拆借利率創史無前例的高位，今次同業拆借市場的秩序尚未亂套，但外圍正刮起「十號波」，內部稍有風吹草動便茲事體大。

內地學者將2013年爆發特大錢荒的原因歸納為三方面。一是外匯供求，2013年美國開始擺脫金融海嘯的低迷，經濟強勁復甦，貨幣政策由鴿轉鷹，資金逐步流失至美元體系，二是內地銀行體制出問題，三是宏觀因素。不幸的是，這三項因素都出現在今輪金融危機中。

前文已提到第一及第三項因素，宏觀環境之差已較2013年有過之而無不及，俄國第二階段戰事膠著，戰爭風險隨時升級，第二項內地銀行危機正日益惡化，受疫情肆虐及房地產債務雙重夾擊，銀行營運情況更加較當年嚴峻，所以大家千萬不要掉以輕心。

除了河南村鎮銀行爆雷外，城商行的南京銀行傳出債務疑雲，四大國有銀行突然有不少客戶的銀行卡被暫停轉帳功能，在在顯示內地銀行體系受到流動性不足問題所困擾。由於城商行與村鎮銀行的借貸對像都是中小企為主，村鎮銀行出事，城商行的資產質素不會好到那裏，目前國有銀行對中小行的信任度已經大大減低，令後者難以輕易在同業市場拆借資金，成為銀行體系的邊緣人，若危機擴大至大型國有銀行，難保不爆發史無前例的「大錢荒」。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。