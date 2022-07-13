比亞迪連跌四日　未見巴菲特申報減持　大和：若不澄清恐短期受壓

比亞迪（1211）日前爆出股神巴菲特搬倉沽貨疑雲後，股價急挫超過一成，雖然未見股神申報減持，但大行認為巴郡疑似搬倉部署沽貨對短期股價不利。

根據中央結算系統持股紀錄顯示，周一（11日）有2.25億股比亞迪H股股份被轉入花旗銀行，相當於已發行股份H股約20.49%，股份市值高達600億元。無獨有偶，股神巴菲特正好持有2.25億股比亞迪，佔已發行H股總數的20.49%。

比亞迪H股在周二及周三分別下跌11.93%及0.74%，至今連跌四日，周三收市股價跌至268.2元。不過，翻查聯交所權益披露顯示，在12日及13日均未見巴菲特旗下巴郡沽貨的申報紀錄，意味股神並未出手減持比亞迪。

比亞迪證券事務部回應內媒查詢亦指，「我們現在看到的數據是，巴菲特持股目前沒有變動。它的持股比例非常大，如果涉及到股份變動，一定會披露」。

大和：不排除股神睇淡電動車或汽車市場

大和最新發表報告指，在近日股價持續下跌的情況下，預料巴郡於短期內澄清，否則比亞迪股價或面臨進一步沽壓。該行又指，不排除巴郡對未來數年的整體經濟前景保持謹慎，並可能認為新能源車或汽油車市場增長均有可能放緩。大和維持「買入」評級。

另一大行摩根士丹利發表報告指，由於股東結構目前沒有出現重大變化，最大股東巴郡的持股量目前沒有變動，暫時未知其出售計劃。該行稱，比亞迪的基本面依然強勁，但市場對它的期望更高。礙於有著較高的期望，但市場情緒顯得脆弱，任何不確定因素將導致其股份於短期內有較大的波動。該行給予比亞迪目標價為300元，評級為「與大市同步」。