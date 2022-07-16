踏入「静默期」不能回購　專家料騰訊捱沽　大行下調目標價

騰訊（0700）自南非大股東宣布有序出售公司股份後，加上市況低迷，即使連日斥資36億元回購逾千萬股股份，股價仍未見起色。集團即將迎來公布業績前30日的静默期，期內禁止回購。有專家估計，連回購這個唯一利好因素都失去時，股價將失去支持；大行亦看淡前景，下調騰訊目標價。



騰訊於大市走勢疲弱及大股東減持消息拖累下，股價持續向下。（資料圖片）

受中美關係轉差、美國加息等多項因素拖累，近日港股走勢疲弱，恒生指數於二萬一千點樓下徘徊，一向屬「股王」的騰訊（0700），亦難免受到影響，加上大股東早前宣布減持，股價持續向下。

南非大股東Naspers，於上月27日宣布一項長期、開放式的回購計劃，表示將有序地通過場內出售集團所持騰訊股份，去籌集回購計劃所需資金。Naspers預計，每天出售的公司股份數目將佔公司股份之每日平均成交量的一小部分，約3%至5%。

12個交易日斥36億回購

消息公布後，騰訊股價隨即下跌，由當日378.2元的收市價計，至今日（15日）收市325元下跌一成四。而對沽壓，騰訊亦出手「自救」，自6月28日以來，已經連續12個交易日、平均每日斥約3億元，合共約36億元回購1,037萬股；回購價由最高的362元，至最低的332.4元。

但這項「自救」工程似乎要暫停，全因騰訊早前宣布，將於8月17日舉行董事會會議，屆時公布業績，據相關規例，會議舉行前一個月，均不可回購其股份。

溫傑建議，若要投資者要買入科技股的話，寧願選擇其他較穏定的股份，如美團。（資料圖片）

公布業績停回購 溫傑：失去唯一利好因素

大股東繼續沽貨、市況未見改善，騰訊股價難見起色。凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑認為，大股東持續沽貸屬利淡消息，加上未持會減持至什麼水平，目前實在難以估計其減持因素會維持多久，加上市場氣氛疲弱，連回購這個唯一利好因素都失去時，騰訊將失去支持。

他補充，騰訊在過去推出的遊戲 — 王者榮耀於市場上極具競爭能力，但自遊戲版號恢復後，騰訊一直未有版號獲批，認為集團應考慮著眼於其他項目發展；又指，若要投資者要買入科技股的話，寧願選擇其他較穏定的股份，如美團（3690）。

富瑞維持「買入」評級，惟目標價從500元下調至491元。（資料圖片）

富瑞料次季非國際會計準則淨利潤按年跌兩成七

大行亦看淡騰訊前景。富瑞發表報告，考慮到疫情發展及全球宏觀經濟疲軟，對第二季網絡遊戲和廣告收入的預測變得更為保守，預計騰訊次季總收入將按年下跌約4%至1,327億元人民幣，按季則跌2%；非國際會計準則淨利潤按年跌27%至247億元人民幣。

至於下半年，富瑞關注微信視頻號的潛在商業化機會及防疫措施解封後市場變化，同時亦看好海外遊戲擴張的長期發展，維持「買入」評級，惟目標價從500元下調至491元。

高盛剔出「確信買入」名單

高盛就指出，騰訊仍是中國互聯網行業中定位最獨特的公司之一，認為集團正鞏固各業務的龍頭地位，並有望於今年下半年恢復收入增長，但相信其股價上升潛力，與該行其他獲「買入」評級的股份比較正在縮小，因此將其剔出「確信買入」名單，股份目標價由559元下調至503元，但仍維持「買入」評級。