商湯GOGOX失利　恐累港交所新股淘金　騰訊困局不只減持｜鄭昆侖

上週港股市場有三個比較上吸眼球的新聞。南非科技綜合企業Naspers宣布「無限量」出售騰訊(0700)股份的計劃。儘管上市前有很多人在談論，但是GoGoX (2246)自6月24日上市以來的二級市場表現亦很差。不足5個交易日之內，股價從IPO上市價21.5港元暴跌42.4%至12.4港元。另外，商湯（0020）在上市大約6個月之後便傳出基石投資者出售股份的傳聞。在6月30日，股價大挫46.8%，收報3.13港元。

商湯、GoGoX「失利」 猶如一盤「冷水」倒在港交所身上

儘管盈利能力失佳，但是作為「獨角獸」的商湯亦因為旗下的人臉識別業務而吸引了一些投資者。有人認為商湯的人臉識別技術被中國有關當局使用，因此具備特別的價值。

然而，即使在今年1月初一度升至大約8港元的水平，但是商湯的股價之後無以為繼。某程度上，環球資金的供應量加快收緊，亦令投資者的取態變得保守。

GoGoX的上市後表現失利、商湯近期涉大幅拋售，暗示港股的「市底」其實並不是理想。﹙資料圖片﹚

至於涉及香港GoGoVan業務的GoGoX, 在公開發售的集資部份可以做到「每抽一手，可中一手」的情況。這亦暗示在國際配售的集資部份反應並不太理想，因此透過公開發售抽股的散戶幾乎抽多少中多少。

GoGoX的上市後表現失利、商湯近期涉大幅拋售, 這亦暗示港股的「市底」其實並不是理想。值得留意，港交所（0388）的管理層近年的其中一個「願景」是增強、做大在港上市的新股集資金額。至少，現時仍有港交所的投資者相信這個故事。

只不過, 在現金(尤其是美元)變得更加珍貴的時候，即使在2022年下半年多了上市的公司數目 （相對於2021年下半年的寒冬時期）， 但是總體集資金額亦不及2020年下半年、2021年上半年的水平吧。

按現價386港元計算, 港交所的2022年市盈率應該不會低於35倍的水平(平均估計值大約是38倍)。如果港股的市底並沒有出現強勁的改善的話，那麼似乎投資者可能有點兒過度樂觀吧。

騰訊本身的手機遊戲(手遊)業務的課金收入情況才是重點。﹙資料圖片﹚

Naspers減持只是催化劑 騰訊手遊課金收入停滯是大問題

至於Naspers減持騰訊（0700）的事情，毫無疑問可以吸引投資者以及傳媒眼球。是次大股東Naspers並沒有明確地指出將會沽售多少股份，又或者是計劃會沽出多久。因此，我們可以用「無限量減持」去形容這件事情。

然而，筆者比較上關注的事情並非Naspers減持的因素。相反，騰訊本身的手機遊戲(手遊)業務的課金收入情況才是重點。

如果有留意中國內地的遊戲視頻資訊的話，亦不太難理解騰訊的一些「套路」。騰訊集中「照顧」重課金玩家的經營模式亦是無可口非。只不過，在2021年年中內地的法庭判決，亦引証了騰訊主張旗下遊戲產品的賬號以及虛擬物品歸屬權都屬於騰訊，而玩家其實只有使用權。

事件不斷發酵，亦令部份重課金的遊戲玩家(水魚？）開始「覺醒」。不論個別玩家為單一遊戲投入課金金額500萬、1,000萬、甚至是1億元人民幣，原來都是「單向貢獻給騰訊」的情況。

再者，自從2021年年中內地出現的房地產市場困局、消費力放慢等因素，亦限制了手遊重課金的消費能力。

無論如何，市場內的聰明錢(Smart Money)近月以來亦對騰訊亦有所保留。自從2022年4月29日以來, 騰訊的股價由377.4港元的水平回落至354.4港元的水平。同期，阿里（9988）由102.1港元略為向升至111.9港元的水平。儘管阿里的問題也不少，但是市場似乎更加不信任騰訊。

作為恒指(現水平：21,860點)的主要重磅股，騰訊的表現往往影響到大市表現。至於恒指能否在騰訊乏力的情況之下仍然可以「表現神勇」，這個似乎不太容易吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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