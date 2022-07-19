爛尾樓｜穆迪料發展商臨壓力　斷供事件增加對銀行體系構負面影響

內地有部份城市發生爛尾樓業主暫停就按揭供款事件，投資評級公司穆迪指出，縱使目前涉及的樓按貸款，僅佔銀行整體抵押貸款的一小部份，惟預期發展商持續面臨壓力，此類斷供事件或會增加。

穆迪認為斷供事件增加，對內地銀行體系及發展商帶來負面信用影響。停工樓盤涉及的按揭貸款違約增加，會導致財務實力較強的發展商與實力較弱的同業進一步分化。若停工潮蔓延將進一步削弱買家信心，導致買家主家規避購買正進行預售的樓盤，特別財力較弱的民企項目。銀行發放的按揭貸款時，亦可能在項目篩選及客戶資格方面，定下更高風險控制標準。

穆迪又進一步指出，樓工樓盤斷供潮反映出預售資金銀行專用監管賬戶運作存疏忽，地方政府或會加強對預售監管資金賬戶的控制，以降低項目完工風險。去年下半年相關監管規定已收緊，以確保開發商在具挑戰性的信用及運營環境下，有足夠資源讓預售項目竣工，這種情況加劇發展商的流動性壓力及再融資風險。

惠譽料全年內地物業銷售最多按年挫3成

至於另一投資評級機構惠譽卻指出，斷供潮反映出對監管賬戶加強監管的重要性，但不預期地方政府會透過放寬對資金使用限制，為發展商提供流動性，認為在樓市銷售出現充分可持續復蘇，發展商的融資環境仍緊張。

惠譽預期當局或會介入以阻止斷供潮蔓延，若措施未能恢復業主信心，會對銀行體系造成考驗，並加大發展商流動性壓力。

惠譽預料內地物業銷售在今年下半年回穩，全年仍錄得20至30%跌幅，至明年恢復單位數增長。若銷售恢復情況延遲，將進一步損害發展商貸款及住宅按揭的質素。