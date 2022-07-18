外電指內地考慮予爛尾樓業主緩衝期　銀行暫擱置向停供款業主追討

內地多個城市發生業主暫不願為爛尾住宅項目供按揭貸款，引發投資者關注之餘，銀保監會亦發聲要千方百計保交樓，滿足房企融資要求。券商銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武指出，縱使銀行從商業角度不想處理，可是監管機構指示銀行協助決問題，有關消息對行業而言屬正面。隨著問題已上升至國家層面，認為中央政府及監管機構會非常認真地處理。

在最新發展背景下，預料銀行將從託管帳中釋放部份資金或提供額外建築資金，促使部份爛尾項目能在不久將來恢復建築。

同時為遏制行業發生更多問題，恢復買家信心，鄭懷武認為監管機構可採取更積極的措施來幫助行業，例如幫助開發商為其短期債務進行再融資，以避免更多違約月，因違約將導致項目停工。

另一方面，《彭博》引述消息人士指出，內地金融管理部門據悉正考慮因樓盤爛尾，而停止償還按揭的買家提供緩衝期，以緩釋房地產行業風險蔓延。銀行將暫時擱置針對爛尾樓業主暫停供款的司法追討，同時業主的徵信在緩衝期內不受影響，具體寬限制會因地制宜，由地方政府及銀行視項目情況決定。

報道又引述消息指出，監管部門已要求全國房地產按揭貸款規模最大的銀行﹕建行探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買部份在建住宅項目改建為公租房。