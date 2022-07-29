《彭博》﹕內地擬收回發展商閒置土地　以資助完成爛尾樓項目

內地有部份城市發生業主暫停為爛尾樓項目供按揭貸款，令外界對內房及內銀行業前景感關注。近日不時傳出內地政府擬推出解決方案，務求可以順利交樓予業主。據《彭博》引述消息人士指出，內地政府計劃從發展商手上尚未發展的土地收回，為爛尾項目提供資助，以完成相關項目，惟被收地的發展商有可能不可獲賠償。

報道指出方案仍在商討中並有可能修訂，同時會考慮在內地法律情況下，讓內地地方政府可以將2年前售予發展商後，對方一直未曾發展的土地收回，被收回土地的發展商不獲賠償。有關方案可促使當局更有能力提供資金，以解決爛尾項目問題。可是對發展商債權人而言，或會是損害，因公司失去具有價值的資產。

報道又引述消息人士指出，官員可以視乎當地情況，調整相關程序。其中一個情景，就是從發展商收回土地後，再向其他發展商出售以獲取資金，支持完成其他爛尾項目。同時政府可以對相關土地重新規劃，以提升地皮吸引力。

報道指出有關方案為其中一項措施，以免社會不滿及經濟疲弱，將樓市問題進一步惡化。同時反映出政府重視業主多於債券持有人，後者已因為恒大（3333）等發展商違約問題而受影響。報道又指出住建部正與其他監管機構進行討論，惟仍未清楚政府高層會否批准該方案。報道指出住建部等部門未有回應相關查詢。