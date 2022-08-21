烏克蘭成西方軍器大賣場　軍工股長線利好惟透支短期升幅｜伽羅華

俄烏戰爭打了近半年，在西方國家家全力軍援烏克蘭下，戰事已變成俄系與北約武器的實力比拼。隨着Himars（海馬斯）等多管遠程火箭炮華麗進場，遠至克里米亞都已成為烏軍炮火覆蓋範圍，加上俄系軍武先天不及北約精良，俄軍已無翻身勝望，但無論如何，戰爭對於老百姓都是慘痛經歷，對軍工股卻是難得機遇。

由於沒有俄軍的重型裝鴘，便攜式導彈便成為戰爭初期烏軍最應手的抗敵武器，其中NLaw反坦克導彈、星光（Starstreak）、標槍（Javelin）及毒刺（Stinger）的防空飛彈更被視為基輔外圍攻堅戰的勝負手，重挫俄國坦克及戰機的地面及空中攻勢，挽救基輔免於危局中。

NLaw是在英國國防部資助下，由瑞典Saab Bofors Dynamics和英國Thales Air Defence合作研發的高效低成本的武器系統，Starstreak由Thales Air Defence開發，至於Javelin是由全球最大軍工商Lockheed Martin和雷神（Raytheon）合作生產，Stinger則由雷神獨立開發，隨着以上便攜式武器屢建奇功，很快帶來各國爭相下單。

隨後戰爭逐步推演，像英國航太系統（BAE）提供的M-777榴彈炮，以及Lockheed製造的海馬斯多管火箭系統，成為烏東大平原炮戰的必備裝備。此外，由Northrop Grumman開發的RQ-4全球鷹（Global Hawk）。總言之，俄烏戰場已成為西方軍器最佳的試驗場。

俄烏戰爭打了近半年，在西方國家家全力軍援烏克蘭下，戰事已變成俄系與北約武器的實力比拼。（資料圖片）

聞戰鼓炒軍股 反恐戰早有先例

傳統智慧很簡單，就是聞戰鼓而炒軍股，由2001年美國展開反恐戰爭，以至2014年迄今仍干戈不息的敘利亞內戰，都吸引游資投向軍工股。今次由世界第二軍事強國掀開戰幔，同樣軍工股在戰端開啟後三個月集體造好。

面對北極熊來勢洶洶的威脅，習慣安逸的歐洲人最初是惶惶然亂作一團，但很快大家都意識到歐洲步入軍事化已是不可避免的現實，原來只專注經濟、與俄保持友好關係的德國也急急追加1,000億歐元軍備預算，提升國防開支至國內生產總值（GDP）的2%，超越俄國而成世界第三大軍費開支國，芬蘭及瑞典由中立國倉卒申請加入北約，大半個歐洲已擺出隨時與俄國開拖的陣勢。

如果這是俄國當初發動戰爭，以期達到震攝北約東擴的效果，戰局發展便如同向俄國總統普京開了天大玩笑，這個戰略目標不但未達，而且正朝相反方向推進，讓他贏得了新「加速師」的稱號。

據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指，由2017至2021年五年間，美國向外軍售佔全球市場份額39%，不但遠遠超過其他國家，而且是俄羅斯（19%）、法國（11%）、中國（4.6%）及德國（4.5%）的總和，美國總統拜登今年向國會提交2023年的國防預算和國安支出達8,133億美元，是首個軍費突破八千億美元的超級大國，美國軍工商有了這個大靠山，再加上向外軍售，接單已應接不暇，就算沒有俄烏戰爭，未來幾年亦生意不愁。

德國軍工商Rheinmetall追加千億歐元預算。（Rheinmetall網頁圖片）

追加千億歐元預算 德軍工股爆升

德國追加國防預算1,000億歐元，對德國知名軍工商Rheinmetall自然是天大喜訊，而英國是今次對烏克蘭軍援最爽手及時的國家，美國國防部7月初宣佈的7.7億美元烏克蘭安全援助倡議資金及5,000萬美元的總統抽調授權，對烏的軍援總額已達70億美元以上。美國為首的西方政客爭相軍援烏克蘭，一則可以打擊俄國軍事實力，二則為本國軍火推銷創匯，既可大發戰爭財，也佔據道德高地，何樂而不為？

德國Rheinmetall及英國BAE分別於6月下旬及7月初高見224歐元及838.4英鎊，較戰事爆發前累升1.3倍及四成，Rheinmetall及BAE股價新近回軟，但仍較戰事爆前分別升75%及32%。

相比下，美國大型軍工股表現克制，Northrop Grumman股價於6月初曾見493美元高位，迄今仍在此區間窄幅上落，累升28%，已經是表現相對出彩，而全球最大軍工商Lockheed Martin和Raytheon於俄軍入侵頭兩個月便觸及高位，分別升20%及13.8%，最新價計僅較戰事爆發前分別升13%及2.7%。

觀乎SPDR標普航天及國防ETF（XAR）上周五跌2%，收報111.31美元，並且跌破200日均線113.25美元，較俄烏戰事爆發前109.37美元僅一步之遙，而XAR的52周高位是127.9美元，意味現價較高位下跌13%，短期處於上落市格局。

美國眾議院議長Nancy Pelosi離台後，解放軍連續多日對台軍演。（資料圖片）

電子戰完敗美方 台海戰情戲劇性反轉

俄烏戰爭消耗一定彈藥庫存，也令不少國家追加軍事開支，為軍工股中期業務表現打下堅實基礎，但軍工商付運武器也受到生產因素制約，目前美國軍工股升勢已透支未來一兩年利好，只能低撈博反彈。

烏軍能以弱勝強，除了與俄最高決策指揮不當，俄軍戰意散漫，令一眾軍事分析家的眼鏡跌碎滿地之外，包括電子戰在內的俄系武器完敗北約武器有絕對關係。最近佔據烏東地區的俄軍將拍攝圖像上傳社媒，這些關鍵信息遭烏軍搜集、梳理及分析，隨後海馬斯的炮彈便呼嘯而至，將俄軍的指揮部及彈藥庫一窩端，這類例子多不勝數，被西方主流邊緣化的俄軍，明顯嘗盡信息化落後的苦果，所以信息戰失利絕對是俄軍走向衰敗的重要原因。

提起信息戰，最近在台海兩岸也發生一場類似場景。據《南華早報》引述內地軍方消息指，美國眾議院議長佩洛西的專機在飛抵台灣前數小時，解放軍以最先進的電子戰機殲16D及055型導彈驅逐艦進行全方位監控，但被美國飛機戰鬥群的電子干擾，完全失去佩洛西專機的踪影，中國軍方此時放風電子戰不及美方，似為緩和內地好戰情緒，帶出「非不為也，實不能也」的深意，看來科技發展一日千里下，沒有硝煙的戰爭有時比有硝煙的來得更凶險。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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