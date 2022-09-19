瑞銀據報聘審查員　確保中文研究報告沒「敏感」內容

據外電消息稱，瑞銀正招聘「內容審查員」團隊，以確保其中文研究報告沒有「敏感」內容。該招聘舉動被指與該行首席經濟師Paul Donovan於3年前在提及豬瘟的報告中，用到「中國豬」一詞而遭內地網民斥其辱華的風波有關。

外電報道，瑞銀環球財富管理部門在7月時刊出的招聘廣告提到，「審查員」的職責是確保該行所有中文報告的「語文、語調及內容」合適，以及符合監管及內部指引。同時，「審查員」須確保所有以中文發布的報告沒有「敏感」內容。

報道引述知情者稱，瑞銀已在香港聘用了一名「審查員」，並正在新加坡招聘更多人手，將與該行的研究編輯團隊一起工作。

消息人士否認屬自我審查

有國際投行同業表示，瑞銀的招聘計劃相當於自我審查，因其他大行發表中英文報告時，只容許確切的翻譯。接近瑞銀的知情人士，則否認有關動作屬自我審查，又指這職位並非新想法，其他銀行都有同類的編輯，只是「職位名稱有不同」。瑞銀沒有回應相關報道的查詢。

Paul Donovan在2019年中發表的一份報告，提及內地通脹對中國影響時，將中國人寫成「中國豬」，事件引來內地網民強烈回響。瑞銀發言人當時表示，對涉事經濟師觀點引發的任何誤解深表歉意，澄清其觀點僅探討由於豬肉價格上漲而導致的通脹及中國消費價格上漲。發言人又稱，十分重視事件，並正在改善內部程序，避免類似情況再次發生，未來會繼續堅持努力拓展中國市場。