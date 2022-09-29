人行據報要求國有銀行準備沽美元　人民幣在岸價暴升逾500點子

人民銀行據報要求內地國有銀行，準備好在離岸市場沽出美元，以抑制人民幣貶值，報道更引述消息人士指出，今次沽出美元規模很大。

人民幣大幅抽升，其中在岸價彈升556點子，報7.1449，離岸價則升154點子，報7.1453。每百港元兌人民幣最新報91.03。

《路透》於報道內指出，國有銀行被告人以了解其在海外的分支，包括紐約﹑香港及倫敦，以檢視其離岸人民幣持有量，以及手頭上美元數量，為部署作準備。報道指出，人行並無作回覆。

人行連番出招冀穩定匯價

近期人民幣跌勢加劇，其中一個因素為中美息差擘闊有關。隨著美國聯儲局持續加息，聯邦基金利率已攀升至3至3.25厘，反而人行卻透過減息及下調存款準備金率，以穩定內地經濟。另一個因素則是亞洲區內貨幣均兌美元貶值，為確保產品出口，區內貨幣紛紛走弱，其中日圓兌美元曾失守145，韓圜兌美元亦失守1,440。

為穩定匯價，日本政府及央行於上周四（22日）入市買入日圓，為自1998年以來首次。內地同樣連番出招，包括降低銀行的外幣存款準備金率，以及從周三（28日）起，調高遠期售匯風險準備金率至20%，加大炒家成本。人行在周三作「出口術」，指出不要賭人民幣匯價單邊升值或貶值。