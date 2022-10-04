譚仔招聘大量前線員工　月薪高達2萬元　「姐姐」有機會參與幕前

譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線（譚仔）宣布，為配合業務發展，譚仔現正公開招聘大量全職及兼職前線員工，學歷不拘，有良好晉升及「演出」機會，流利「譚仔話」更可獲優先考慮。員工月薪更可高達2萬多元港元，並享有超過10多項員工福利。



譚仔表示，公司重視與員工的溝通及人力資源發展，務求使每位加入譚仔的人才能得到愉快及專業的事業體驗。譚仔前線員工不但獲得專業餐飲樓面訓練工作機會外，更有機會踏上銀色旅途，加入樂壇出歌、與人氣藝人拍攝廣告及微電影，幕前演出絕不遜傳統選美勝出的佳麗。

至於早前譚仔舉辦的《2022譚仔小姐競選》唯一候選人、來自愉景新城分店店長汪東娥「東東」在出席投票的10名選委中以10票的支持票獲勝，當選「譚仔小姐」，得票率100%。「東東」將不但肩負推廣譚仔的美麗「線」命，更將於明天（5日）與港姐冠軍麥明詩（Louisa）及曾獲地球小姐冠軍的沈殷怡（Shirley）一同推廣譚仔全新產品「脆肉鯇木瓜魚湯米線」。

「東東」於譚仔工作近4年，對當選「譚仔小姐」感到十分榮幸，她表示歡迎多一些有志之士加入譚仔姐姐大家庭，更分享她的得獎感言：「作為過來人，我在譚仔工作了4年了，感覺自己煥然一新。參加譚仔小姐應該是我做過最瘋狂的事，在完全陌生的領域自我挑戰好多次，同時對香港文化及香港這個城市有更加深入了解。」她又稱，在譚仔會有很多工作機會，有無限可能，感謝一路支持和幫助我的同事以及CEO Daren，「我不會放棄學廣東話，我愛香港。」