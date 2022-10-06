澳博旗下澳娛綜合現股權變動　何超鳳購1成股權　同日梁安琪沽貨

澳博（0880）旗下澳娛綜合出現股權變動。澳博兼澳娛綜合主席何超鳳於2日，以象徵式代價1元澳門元，購入澳博旗下的賭牌持有人公司澳娛綜合30萬股B股，佔澳娛綜合10%。

同日澳博聯席主席梁安琪，則以同價出售澳娛綜合10%股份。

梁安琪為澳博聯席主席。（視覺中國）

常務董事對澳娛綜合持股增至15%

澳博於8月9日發出公告，指出為符合資格申請新賭牌，澳娛綜合須將其已發行股本增加47澳門元至50億澳門元，同時將B組股份佔由10%增至15%。

據現行澳門博彩監管框架規定，各承批已發行10%股由其常務董事持有，而該常務董事必須由各承批公司委任且為澳門永久居民。

澳門新賭牌招標程序其中一項規定，各承批給公司必須擁有50億澳門元註冊資本，且該資本至少15%必須由身為澳門永久居民的該承批公司的常務董事持有。

至8月26日公司發出公告，指出完成增加47億澳門元股本，及將B組股份佔澳娛綜合至15%後，以會有3,980萬股A組股份，及720萬股B組股份發行予澳博及常務董事。公司指出，梁安琪為澳娛綜合常務董事。

何超鳳上月底成娛綜合常務董事

翻查澳博於上月底於公司網頁發出的新聞稿，指出澳娛綜合董事局委任何超鳳為常務董事，任命已獲澳門行政長官許可。

澳娛綜合新任命授予何超鳳公司管理權及擴大權力範圍，據此何超鳳成為澳娛綜合的正式常設代表，負責與澳門政府及所有機構包括公司附屬機構的一切正式業務往來及聯繫。同時何超鳳負責監督公司日常運作及制定政策﹑目標和投資計劃等企業事務，確保公司及其活動符合相關法律及監管規定。

澳娛綜合又指出，何超鳳於2019年3月加入澳娛綜合董事局，亦是澳博執行董事並於2018年獲委任為主席。