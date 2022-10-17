國泰9月載客量按年倍增　未來兩個月加開14萬機位飛日本

國泰航空（0293）公布9月份客、貨運量數據，9月份載客26.58萬人次，按年增加101.7%，但較疫情前2019年9月下跌89%。貨運量為10.45萬噸貨物，按年減少20.6%，較疫情前2019年9月相比減少39.7%。



國泰航空公布 2022 年 9 月份客、貨運量數據，指有關數據持續反映香港特別行政區政府進一步調整旅遊限制及檢疫要求所帶來的正面影響，當中包括駐港機組人員及入境旅客分別在 9 月 10 日及 26 日起毋須在本地酒店接受強制檢疫。

客運量改善 受惠留學生出行需求推動

顧客及商務總裁林紹波表示，國泰航空 9 月份的客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，平均每天載客人次進一步增加至逾 8,800 人水平，而載客率為 72.5%。客運運力約為疫情前的16%水平。

林提到，自 9 月份的第二個星期起，前往美國的留學生需求放緩，惟前往英國的留學生需求則十分殷切。 因此國泰將往來香港和英國的航班由 8 月份的 111 班增加至 9 月份的 134 班，上月前往倫敦的航班載客率更高達96%。月內，國泰亦增加往來日本和東南亞的航班。

此外，來港的客運需求亦有改善，尤其是從美國及加拿大出發的長途航班。國泰喜見有關當局取消抵港乘客的酒店檢疫安排，有助提高旅客出行意欲，因而在 9 月份最後一個星期前往新加坡、曼谷及首爾的需求亦顯著增加。

加開航班 勁增14萬機位飛日本

國泰航空指，公司將繼續專注盡量增加客運班次。因應政府於 9 月份作出的公布，國泰已於 10 月份加開超過 400 班航班往來亞洲及長途航點，亦於月內恢復了五個客運航點，包括馬德里、米蘭、杜拜、加德滿都及班加羅爾，至總共51 個航點。

國泰會繼續增加來月的航班。除之前已安排開放預訂的航班外，將於 11 月及 12 月分別額外加開接近 700 班航班及 1,200 班航班，期內合共為乘客額外提供超過 50 萬個機位。

國泰已在 10 月份分別增加往返東京（成田）及大阪班次至 86 班及 106 班，亦將於 11 月及 12 月份在之前已安排開放預訂的航班外，分別額外加開 146 班及 234 班往返日本的航班，為熱衷到日本旅遊的乘客於未來兩個月，增加合共接近 140,000個機位，往來大阪、東京（成田及將於 11 月復辦的羽田）及將於 12 月恢復航班的札幌。