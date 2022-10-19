亞洲區旅遊業復甦在望　日本冀下財年旅遊收入2631億元

日本在本月（10月）11日起，進一步放寬入境限制，正式恢復自由行及免簽證入境，據路透引述日本一份經濟方案草案顯示，日本計劃在下一財年從遊客身上賺取5萬億日圓（約2,631億港元）的收入，相信旅遊業將逐漸復甦。

政策制定者及旅遊業界有意利用日圓創32年新低的機會，吸引大量外國遊客到訪，以推動旅遊業發展。據報，日本將於10月底前完成制定此計劃。草案另提到，日本政府將在3月份本財年結束前制定一項新計劃，同以推廣日本旅遊為目標。

新加坡上月F1賽車吸引逾30萬人觀賽

除日本致力增加旅遊收入外，同樣位處於亞洲的新加坡亦希望來自旅遊收入大增。新加坡貿易與工業政務部長陳聖輝在亞洲國際旅遊展（ITB Asia）於開幕致詞時指出，預料至年底新加坡遊客將介乎400至600萬人次，按近預期上限。今年新加坡旅遊收入預料達到100至200億新加坡元（約553至1,100億元），大約恢復至2019年疫情之前的40%。

他又指出數周前舉行的一線方程式（F1）新加坡大獎賽，吸引30.2萬人觀賽，創新紀錄，顯示新加坡對海外旅客的吸引力。當地現已準備好迎接旅遊業全面復甦。

業界對明年亞洲區旅遊業前景有憧憬。萬豪國際亞太區（大中華除外）總裁Rajeev Menon在論壇上表示，疫情後旅遊復甦相對緩慢，相信明年農曆新年過後內地可能會重新開放，或會是穩步漸進的過程。

他補充，在疫情之前，內地旅客數目達到1.5億，每年花費約2,600億美元在海外觀光。一旦重新開放，境外出遊首站很可能是亞太地區，因此對未來兩年區內旅遊復甦感到樂觀。