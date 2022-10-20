中移動第3季多賺1.5%至283億元人民幣　收入升10.5%

中移動（0941）公布截至今年9月底止第三季業績，歸屬於母公司股東淨利潤為283億元（人民幣‧下同），按年增長1.5%，歸屬於母公司股東扣除非經常性損益淨利潤為255億元，跌0.7%。

中移動季內營業收入為2,266億元，按年增10.5%，其中主營業務收入為1,937億元，按年增7.8%；其他業務收入為328億元，增長29.6%。

公司表示期內EBITDA為776億元，增長2.8%，EBITDA率為34.3%，按年跌2.5個百分點。

今年首9個月移動業務淨增客1715萬戶

截至今年9月底，中移動的移動業務客戶數目為9.74億戶，其中5G套餐客戶數目為5.57億戶，5G網絡客戶數目為2.92億戶。公司又指出在今年首9個月，移動業務淨增用戶數目為1,715萬戶，平均每月每戶收入為50.7元。

寬帶業務方面，有綫寬帶用戶數目2.65億，今年9個月淨增用戶數目2,482萬戶。有綫寬帶平均每月每戶收入為34.8元，家庭客綜合平均每月每戶收入為41.1元。

公司表示，今年首3季股東淨利潤為985億元，按年增加13.3%，EBITDA為2,515億元，增長5.9%。