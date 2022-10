平凡出身　叱咤政法商　夏佳理智慧金句｜知薇

友人E最近參加夏佳理﹙Ronald Arculli﹚的榮休晚宴,剛好與知薇喝下午茶,分享他頗深的感觸。

夏佳理先生年屆83歲,乃叱咤政法商三界的風雲人物,各榮譽頭銜幾口氣都讀不完,包括大紫荊勳賢,CVO,GBS,OBE,JP,前行會召集人、立法會議員、律所合夥人、港交所主席和馬會主席,等等。

近年,夏佳理先生出現在公眾面前不多,但每當出現都狀態甚好。據說宴會當晚,他精神矍鑠,一開口更中氣十足、思路清晰,簡潔幽默地回顧及感謝公司和董事會同仁。

友人E每提起自己眼中的夏佳理,也充滿敬意,說他從來都氣定神閑,遇事不慌,能在危急時刻,冷靜的提出極好的解決方案供參考;更難能可貴的是,他待人真誠親切,不擺架子,不找麻煩,從他人角度出發,盡量與人方便,提供幫助。

對於夏佳理先生的紳士氣質,知薇曾一度以為來自大富大貴之家的熏陶。和友人一聊,再查找資料,才知道夏佳理父親是1930年隨英軍來港的印度人,而母親則是來自中國的英文教師,原本兩邊都背景不差,到他那一輩卻已無甚財富。而他3歲時父母又離異,靠母親一人靠教書,把他和姐姐養大。1959年夏佳理去英國讀法律,都要靠親戚資助。

盡管環境清貧,身為教師的母親,對夏佳理的正面影響極大,她教育他和姐姐:1. 一定要做自己,信自己,靠自己;2. 如果想做好事和大事,就要依靠許多人,不可自己單打獨鬥,因此做人做事都要講道理;3. 要有自己的定位,才不會被別人小看。

憑著母親的教誨、嚴謹的法律訓練,1988年,夏佳理與港督衛奕信因修例談判,憑其出色的辯才得到衛奕信欣賞,後獲委任入立法局,從法律界進入政界,之後的一切已成歷史。

據說與會者分享了許多與夏佳理共事的回憶,包括處理棘手事務的緊急時刻、輕松愉快的跑馬時光、得到他關心提點的窩心片段。當晚主持人提到,老先生曾贈他金句:「無需太把自己當回事(Don’t take yourself so seriously) 」,令他受用至今。估計這句話也是夏佳理自己的人生哲學之一,令到他在不斷平步青雲、越發位高權重之餘,還能一直保持清醒冷靜、內斂謙遜、幽默優雅。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

