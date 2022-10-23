平凡出身　叱咤政法商　夏佳理智慧金句｜知薇

友人E最近參加夏佳理﹙Ronald Arculli﹚的榮休晚宴，剛好與知薇喝下午茶，分享他頗深的感觸。

夏佳理先生年屆83歲，乃叱咤政法商三界的風雲人物，各榮譽頭銜幾口氣都讀不完，包括大紫荊勳賢，CVO，GBS，OBE，JP，前行會召集人、立法會議員、律所合夥人、港交所主席和馬會主席，等等。

近年，夏佳理先生出現在公眾面前不多，但每當出現都狀態甚好。據說宴會當晚，他精神矍鑠，一開口更中氣十足、思路清晰，簡潔幽默地回顧及感謝公司和董事會同仁。

友人E每提起自己眼中的夏佳理，也充滿敬意，說他從來都氣定神閑，遇事不慌，能在危急時刻，冷靜的提出極好的解決方案供參考；更難能可貴的是，他待人真誠親切，不擺架子，不找麻煩，從他人角度出發，盡量與人方便，提供幫助。

對於夏佳理先生的紳士氣質，知薇曾一度以為來自大富大貴之家的熏陶。和友人一聊，再查找資料，才知道夏佳理父親是1930年隨英軍來港的印度人，而母親則是來自中國的英文教師，原本兩邊都背景不差，到他那一輩卻已無甚財富。而他3歲時父母又離異，靠母親一人靠教書，把他和姐姐養大。1959年夏佳理去英國讀法律，都要靠親戚資助。

盡管環境清貧，身為教師的母親，對夏佳理的正面影響極大，她教育他和姐姐：1. 一定要做自己，信自己，靠自己；2. 如果想做好事和大事，就要依靠許多人，不可自己單打獨鬥，因此做人做事都要講道理；3. 要有自己的定位，才不會被別人小看。

憑著母親的教誨、嚴謹的法律訓練，1988年，夏佳理與港督衛奕信因修例談判，憑其出色的辯才得到衛奕信欣賞，後獲委任入立法局，從法律界進入政界，之後的一切已成歷史。

據說與會者分享了許多與夏佳理共事的回憶，包括處理棘手事務的緊急時刻、輕松愉快的跑馬時光、得到他關心提點的窩心片段。當晚主持人提到，老先生曾贈他金句：「無需太把自己當回事（Don’t take yourself so seriously) 」，令他受用至今。估計這句話也是夏佳理自己的人生哲學之一，令到他在不斷平步青雲、越發位高權重之餘，還能一直保持清醒冷靜、內斂謙遜、幽默優雅。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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