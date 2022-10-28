瑞銀策略師夏天：中資科技網價值有望迎來重估　惟須宏觀經濟配合

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表創新科技行業報告，股票策略師Sundeep Gantori稱，今年受累於利率上升、地緣政治風險增加，以及廣泛的周期性增長放緩，對於科技企業而言是具挑戰性的一年。股票策略師夏天亦稱，中國互聯網行業在過去一年半間估值大幅下調，但在近一兩個季度整體行業基本面有所改善。



夏天稱，當前行業監管已接近尾聲，而企業盈利回升、新業務虧損收窄屬於不俗的訊號。據該行統計，現時中資科技股的估值處於歷史低位，股價基本已反映負面因素。若與美國的科技企業相比，估值差距已拉闊至40%，故有望迎來價值重估。但夏天強調，重估視乎宏觀經濟改善情況，並配合國策支持。

她提到，中國的汽車電池行業在國內及海外市場滲透率仍有增長空間，認為中國的太陽能及電池企業，將會在國際市場上的角色愈來愈重要。

國產電池結合成本及技術優勢

中國的電池企業在國際市場上的競爭力之一，是生產成本較便宜，主要因為上游原材料價格較低。但更重要的是，夏天認為中國的電池製造商的優勢是成本加上科技，由於科技水平足夠，故有效減低生產成本。

夏天又指，目前中國的新能源車在歐洲市場的市場佔有率已在增長，尚未進入美洲地區，但這意味有空間在國際市場上有進一步增長。被問到有關國產新能源車近期銷量放慢，她解釋指是受季節性因素影響，隨著各大品牌推出新車型，預料可成為行業催化劑。

對於美國對華實施的芯片禁令如何影響中國創新科技的發展，夏天坦言禁令對個別行業有負面影響，尤其是對半導體公司的衝擊較大。但與此同時，中國政府對科創研發的支持力度有所增加，隨著更多具體政策落地支持，預期中國高新科技的長期發展前景良好。