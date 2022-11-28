個人信貸資料平台今開始運作　金管局表示歡迎：減低單點失誤風險

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）欣然公布，「信貸資料平台」（Credit Reference Platform， CRP）經已完成系統測試，於今日﹙28日﹚正式開始運作。



一如市場所料，3家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」下的信貸資料服務機構，分別為諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯信貸資料服務。

香港金融管理局歡迎行業公會今日有關信貸資料平台開始運作的聯合公告。金管局一直與行業公會緊密合作，透過信貸資料平台引入多於一家個人信貸資料服務機構，以提升香港個人信貸資料服務機構的服務水平，並減低現時因市場只有一家商業營運的服務提供者而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險。

作為「金融科技2025」策略下發揮數據基建潛能和推動香港金融科技發展的一項重要舉措，多家個人信貸資料服務機構模式的發展獲金管局全力支持。金管局感謝行業公會、平台營運機構、平台服務支援方及其他持份者為推出信貸資料平台和落實多家個人信貸資料服務機構模式付出巨大的努力。

信貸資料平台於今日開始運作後，參與平台的信貸提供者會陸續將個人信貸資料上載到信貸資料平台。其後，獲選信貸資料服務機構會從信貸資料平台下載這些資料以準備提供個人信貸資料服務。