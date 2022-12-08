東亞銀行料明年樓價再跌5%　P息升至6.125厘　惟經濟將重拾增長

東亞銀行預期，今年香港經濟收縮約3%，但明年香港經濟將呈現復甦，增長約3.5%。樓價方面，明年再跌約5%，P息有機會至6.125厘。



東亞銀行指出，今年香港經濟表現受疫情、全球貨幣環境迅速收緊、地緣政治局勢升溫，以及環球需求轉弱等影響，今年經濟將收縮約3%，並預測﻿明年經濟增長回升至約 3.5%，失業率預計將回落至平均3.2%。

該行又指，縱使全球多個主要經濟體通脹居高不下，但香港成本壓力有限，今年及明年香港通脹均維持於1.9%溫和水平。另外，預計今年及明年香港私人住宅樓價將分别下跌約 11%及 5%。

明年港P息或升至6.125厘

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，若疫情持續穩定，其負面影響將逐漸减退。然而，經濟能否全面復甦仍取決於何時與內地通關，以及環球經濟不明朗因素的變化。整體而言，考慮到防疫措施漸放寬，相信明年香港經濟表現將較今年為佳。

息口方面，蔡永雄預期，未來聯儲局將進一步上調聯邦基金利率，以壓抑通脹返回其政策目標，料2024年才有減息空間。

他續稱，今年12月聯儲局或再加息0.5厘，明年首季再加息兩次，聯邦基金利率將至少升至約5厘，而香港銀行亦會在12月至少加息0.25厘，並隨美進一步加息，明年P息或至6.125厘。

料明年內地經濟增長5.2%

內地經濟方面，蔡永雄表示，縱使今年以來內地經濟受到疫情、內房市場調整和外圍不明朗因素困擾，情況於年底有轉趨樂觀的跡象。

他指，隨著當局進一步優化防疫措施，並對房地產行業提供支持，加上推動經濟向高品質發展的措施逐步出台等，將有助提振消費者和投資者的信心，推動經濟表現從低位回升。

東亞銀行預計，2022年及 2023年內地經濟增長將分別達3.5%及5.2%，通脹維持溫和於2.3%及 2.2%。