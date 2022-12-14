新加坡推四大體驗「搶旅客」　全年旅客人數達537萬　港客大增59%

隨著國際旅遊陸續重啟 ，新加坡旅遊局宣佈日前延續「即刻隨心所往，心想獅城」策略，向全球旅客宣傳最新旅遊景點及大型活動，提升新加坡的旅遊吸引力。儘管疫情持續三年，但新加坡未曾停止發展旅遊業，開設更多景點設施，並引入大量展覽，成為旅客重新出發的短途勝地。



新加坡旅遊局表示，截至今年11月底，全年旅客人數達到537萬人次，主要來自印度尼西亞、印度、馬來西亞、澳大利亞及菲律賓。而香港旅客亦達到逾10萬人次，按年上升59%。

新加坡旅遊局大中華區處長卓雪莉表示，當旅遊不再僅限於想像，新加坡成為了重新出發的短途勝地，又指出疫情後旅客停留在新加坡時間更長、旅遊次數更頻密。為滿足香港旅客需求，增加香港往返新加坡的航班，由每周45個增至70個。

四大體驗吸旅客

新加坡旅遊局表示，在疫情期間更開設很多嶄新景點設施，提供四大重點體驗，包括玩樂、美食、酒店及城市綠洲。除了將展覽從海外引入，亦開設許多博物館、公園，包括全球首個「地獄博物館」，以及「阿凡達世界：全新體驗」主題公園，至於全年大型活動亦涵蓋中西節慶、傳統文化、藝術等主題。

新加坡旅遊局又指，新加坡在兩年間開設不少特色酒店，無論是精品酒店、水療度假村或集裝箱酒店，均一應俱全。更希望能讓旅客放慢步伐，走進城市綠洲，新加坡現有紅樹林沼澤獨木舟體驗活動、聖淘沙島嶼、萬態野生動物世界等。