恒生推「派e利是」接財神大抽獎　送足金財神金牌及財神NFT

農曆新年將至，恒生銀行公佈，升級恒生 Mobile App的「派e利是」功能，讓客戶可一次過派發10封「e利是」，同步推出「2023接財神大抽獎」，送出9999足金財神金牌及財神NFT等逾5,000份獎賞。



恒生銀行表示，由1月14日至2月10日期間，客戶透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HARO WhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌等逾5,000份獎賞。

恒生銀行元宇宙分行將於1月12日登陸虛擬世界The Sandbox的MetaGreen。「派e利是」的客戶在參與接財神大抽獎後造訪恒生元宇宙分行，完成小遊戲即可與Web 3.0的恒生財神拜年及參與另一重抽獎，有機會額外贏取9999足金財神金牌（20克）或價值38元電子餐飲禮券。

適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更創鑄了90個限量版財神NFT。（恒生銀行提供）

推網上預約新鈔套裝兌換服務

另外，為方便客戶兌換新鈔，恒生推出網上預約新鈔套裝兌換服務。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張港幣20元新鈔、20張港幣50元新鈔及20張港幣100元新鈔。由即日（1月3日）起，客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。

恒生銀行又指，除了新鈔套裝以外，恒生全線地面分行將於1月5日起，為客戶提供兌換新鈔服務，換完即止。客戶親身前往分行前，可預先透過恒生Mobile App遙距使用櫃位手機取票服務，以減省在分行內等候的時間。