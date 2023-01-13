線下線上並行　百佳︰料今年線上銷售額增一倍　另增至少10間門店

百佳宣布，其網購平台將正式更名為 「 PNS網購 」 ，同時位於和黃物流中心逾30萬呎的PNS網購物流中心預計可處理超過三倍貨量，今年線上銷售額有望按年增長一倍。



新冠疫情打擊零售業，但超市生意逆市穩定，百佳也加大投資。該公司表示，全新的PNS網購物流中心投資逾2億港元，設有多部智能貨物分配機配合逾100組送貨車隊，預計可處理超過三倍的貨量，並可即日派送於早上 11時前確定的訂單，處理超過15,000種貨品，不久將來可增至數萬種。

百佳又指，「PNS網購」」除了新增實時顧客服務，亦計劃融入元宇宙元素，增加與顧客的互動。憑藉百佳實體店網絡， 目前 「店取易」 服務覆蓋全港及澳門逾220個自取點，由於使用量日益上升，計劃將服務擴展至更多澳門地區。

任良安表示，百佳今年線上銷售額有望按年增長一倍。（歐嘉樂攝）

料今年線上銷售額增一倍

百佳超級市場董事總經理任良安表示，早於3年前百佳計劃設立PNS網購物流中心，以加速發展網購業務，惟受疫情影響進度。他強調，該物流中心是全亞洲最先進，引入自動化及人工智能技術以管理及預測存貨量，至少減少一半人手，第二期將會於明年初啟用，未來會繼續擴充規模。

隨著本港與世界各地、內地逐步通關，不少港人外出旅遊，任良安指，對線上銷售有短期衝擊，但對本港網購業務前景不感悲觀。現時PNS網購平均每日訂單數目為2,000張，每張訂單平均金額為900元，預計今年線上銷售總額可按年增一倍。同時，百佳會繼續發展線下及線上零售業務， 今年擬增設約10至12間分店或概念店。

人手方面，任良安指，隨著全新PNS網購物流中心投入服務，百佳將增聘逾100個工作職位，而目前百佳送貨團隊一半是自家送貨車隊，另一半是物流公司合作夥伴，未來亦會壯大物流團隊。