馬雲在港行蹤曝光　據報與泰國首富謝國民父子會面

繼早前有報道阿里巴巴（9988）創辦人馬雲低調在香港過農曆新年後，再有其在港活動的消息傳出。有報道指出馬雲近日與泰國首富﹑正大集團資深董事長謝國民，及謝國民三子謝榕仁會面。



據《經濟日報》引述消息指出，馬雲在港與內地﹑香港及東南亞財金界人士會面。近日謝國民及謝榕仁父子更前來香港，與馬雲相談要事，惟未有透露會面內容。報道又引述消息指出，馬雲與謝國民父子會面後，由馬雲公益基金會國際項目執行秘書長Jason Pau為謝國民父子送行。

馬雲上月前往泰國曼谷時，獲謝國民親自接待，即今次是兩人在不足一個月內第二次會面。謝國民長子﹑正大董事長謝吉人夫婦更陪同馬雲，光顧米芝蓮路邊攤檔JAY FAI。

卜蜂集團的謝國民（左）和阿里巴巴的馬雲（右）有不少合作，包括共同發展泰國版支付寶。（視覺中國）

謝國民擁147億美元身家

謝國民為正大集團第二代掌舵行，據《福布斯》數據其身家達149億美元，位列全球富豪榜第137名。正大業務涉及農牧食品﹑批發零售及電訊電視等，該公司並為內地改革開放後，首家進入當地市場的首家外資企業。

正大在2016年底與阿里及旗下的螞蟻金服簽訂三方協議，宣布在農業﹑電商及金融物領域合作，包括螞蟻金服與正大旗下的Ascend Money合作，冀發展泰國版支付寶。