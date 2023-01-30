世邦魏理仕：亞太區零售商跨境擴張目的地　香港位居第二

世邦魏理仕發布《2023年亞太區零售租戶調查》，指零售商留意到旅客回流、政府經濟刺激措施，以及強勁本地消費帶來的機遇，視香港為亞太區跨境擴張首選目的地之一。據調查結果，中國內地一線城市為零售商跨境擴張目的地首選地點，其次為香港及新加坡，同位居第二。



調查指，亞太地區零售商普遍對前景感到樂觀。72%的零售商預計他們的銷售額將在未來會再度上升；另外，即使成本上漲，有71%的零售商仍表示計劃開新店。對於開店選址方面，零售商更傾向於承租購物中心及主要商業街道的優質零售舖位。由於與黃金地段相比，二線街道的租金較低，因此他們對在二線街道開店的興趣較大，相關比例由2021年的23%上升至2023年為37%。

（世邦魏理仕提供）

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強指，在防疫措施逐步放寬下，預計中港兩地將迎來最強勁的零售銷售反彈。零售商一般持樂觀態度，相信零售業復甦在即，惟需要一段較長的時間。

至於中國內地旅客回流本港，料將大力推動零售業，並推動租賃需求和租金增長，尤其是以遊客為主導的零售商。另外，該行建議零售商與業主磋商，共同製定靈活的租賃安排或裝修補貼措施，以管理成本。

該行又指，縱然前景樂觀，但通脹下，成本上升仍將是零售商面臨的一大挑戰，87%的零售商表示生產及僱員成本的增加為他們最關心的問題，其次是勞動力短缺（67%）及經營網上業務成本上升（66%）。零售商對業務擴張持謹慎態度，僅57%的零售商計劃擴大現有市場的足跡。