港元一個月拆息10連跌穿2.5厘　大行降存息1年期4厘僅剩兩家

美聯儲昨日公佈加息0.25厘，為連續第二次放緩加幅，市場預計加息步伐已近尾聲，最快年底開始減息。港元拆息持續下跌，當中與樓按相關的1個月拆息已連跌10日，並跌穿2.5厘水平，報2.40679厘。銀行下調港元定存利息潮持續，當中包括大行，渣打及恒生1年期均已失守4厘，中銀香港也都全面降存息，為今年以來首度，唯仍險守4厘。恒生並將中短期的4.68厘存息優惠下架。



港元拆息今日（3日）除隔夜拆息，其餘全線下跌，隔夜拆息升0.3點子至1.00821厘，1星期拆息跌12.7點子至1.61369厘，2星期拆息跌13點子至1.97423厘。中長線拆息方面，3個月跌6.5點子至3.48036厘，6個月跌2.6點子至4.04881厘，12個月跌6.6點子至4.60071厘。

1年期港元定存以滙豐4.1厘最高

目前四大行中，以1年期港元存息來看，以滙豐針對中高端尚玉及卓越理財客戶的4.1厘為最高，該行已連續四周下調存息。其次為中銀香港的 4厘，該行周四（2日）剛全面降存息，當中1年期港元下調0.1厘至4厘。而渣打及恒生則已失守4厘，均僅有3.8厘。四大行起存額均僅為1萬元。

6個月方面，以恒生Signature優卓理財，及優越理財網上優惠的3.89厘最高，其次為中銀香港及滙豐，中銀香港於周四降存息0.1厘至3.8厘，而滙豐下調0.2厘至3.8厘，渣打大幅下調0.3厘至3.6厘。

3個月期方面，也同樣以恒生Signature優卓理財，及優越理財網上優惠的3.59厘最高，其次為中銀香港及滙豐，兩家大行均降存息0.2厘至3.5厘。