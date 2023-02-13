theDesk落戶MegaBox　挑戰最高空置率地區　CEO許飈：企業要靈活

本港共享工作空間（Co-working space）品牌 theDesk 最新在企業廣場5期（MegaBox）設立全新共享工作間，為公司在本港第13個據點。



行政總裁及聯合創辦人許飈稱，共享工作空間已經成為新常態，企業在經營環境非常困難之下，積極考慮減低固定成本，故企業更傾向租用共享工作空間。theDesk亦計劃年內繼續開設更多共享辦公室，長遠希望全港18區都有據點。



theDesk 最新在企業廣場5期設立全新共享工作間，總面積17,000 平方呎，活動場地面積約 1,600 平方呎，首階段開放約 100座位，包括13 間私人辦公室（可容納 1-10人不等），以及50張流動辦公桌。

至於第二階段將開放多約 150 個座位，大約為4,400呎，目標為企業客。另有設備完善的會議室、隔音電話間、駐場咖啡店、Wellness room 供會員做瑜伽、頌缽（singing bowl）等。新辦公室預計在2月16日正式開幕。

全港第13個據點 首度落戶九龍灣

theDesk 行政總裁及聯合創辦人許飈表示，今次位於九龍灣 MegaBox 的共享工作辦公室是公司全港第13個據點，同時是東九龍第3個辦公室，早前率先在觀塘開設兩間辦公室，今次是首度落戶九龍灣。

MegaBox 的 theDesk 共享工作空間除了提供共用辦公桌（hotDesk）外，同時設有專用辦公桌和私人辦公室選項，包括有13間辦公室，由1人房至10人房不等，入場租金3,300元起。另設有4間會議室，分別可容納4至12人。

許飈提到，theDesk 在兩個月前推出 theDesk Anywhere計劃，讓成員可在旗下全港13家共享工作空間流動工作，不用局限於個別辦公室。他透露，今年會繼續開設更多辦公室，目標是全港 18 區都設有 theDesk 的辦公室。

theDesk 行政總裁及聯合創辦人許飈（右）表示，公司與嘉里集團是合作關係，並非競爭關係，雙方能夠服務不同類型的租戶。（翟梓謙攝）

嘉里首與共享辦公室合作 冀相輔相成

嘉里物業商業項目高級總監吳鎧廷稱，儘管 theDesk 是旗下商場的租戶之一，但與嘉里集團並非單純業主與租戶的關係，更多的是合作夥伴。嘉里集團在今次 theDesk 開設辦公室的計劃中，積極參與其中，配合設計、建議目標用戶，以至室內裝潢都有給予意見。對於 theDesk 與嘉里之間的租務合約是否有分成部分，吳鎧廷則指屬商業機密無法透露。

今次是嘉里集團第一次與共享工作空間營運商合作，吳鎧廷相信雙方能夠相輔相成，客路互通。許飈則指，公司與嘉里雖然同是做出租業務，但兩者並非競爭關係，始終 theDesk 是服務中小型的用戶，人數可少至1人，租期亦彈性，有別於傳統公司的租務需求。

對於寫字樓前景，許飈認為過去兩三年經濟不穩定，企業希望變得更加靈活，想盡量減低固定成本，故此共享工作空間這行業具有一定抗跌能力。許表示，近年公司的用戶人數逆市增長加速，在2020年增長20%，在2021年增長加快至40%，而2022年更是增長達100%。目前，theDesk 發展成熟的共享辦公室出租率已超過90%。

九龍灣寫字樓空置率屬全港最高，去年底空置率已突破20%。（林振華攝／資料圖片）

東九龍挑戰大 睇好啟德人口增長

許飈坦言，九龍灣是全港最有挑戰性的寫字樓市場，始終這區平均空置率最高，但公司仍有信心在此區立足。翻查資料顯示，去年底九龍灣寫字樓空置率已超出20%，為全港最高空置率的地區。

吳鎧廷亦認為，過去兩三年寫字樓租金受壓，但未來將會愈來愈穩定，強調最壞的時間已過。現時 MegaBox 寫字樓的續租率達80%以上，出租率約90%，公司預期今年下半年有望實現租金回升。吳補充，隨著啟德人口只增不減，MegaBox 的寫字樓可受惠人口增長吸納更多租戶。