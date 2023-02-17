希慎去年基本溢利跌8.6%　第二次中期息1.17元

希慎（0014）公布截至去年12月底止全年業績，經常性基本溢利按年跌11.5%至20.63億元，基本溢利為21.29億元，按年跌8.6%。公司表示派第二次中期息1.17元，連同中期息27仙，全年派息1.44元，按年持平。



公司又指出去年營業額按年跌4.1%至34.6億元，並於年內轉盈為虧，擁有人應佔虧損11.57億元，2021年錄得溢利13.83億元。

希慎進一步指出，去年來自寫字樓業務營業額15.78億元，按年跌8.7%，來自商舖營業額為16.43億元，升1.4%，住宅收入為2.39億元，跌8.1%。

希慎指出旗下商舖出租率達99%。（希慎集團提供）

商舖物業出租率維持99%

出租率方面，寫字樓物業出租率為90%，按年跌4個百點，商舖出租率維持在99%，住宅物業出租率跌10個百分點至61%。

主席利蘊蓮於業績報告中指出，展望2023年，現今世界經濟不明朗因素將持續，後疫情效應﹑地緣政局緊張﹑通脹加劇及利率上揚，會繼續帶來挑戰。

她又指出香港方面，通關及商業和社會活動復常，將使本港金融﹑貿易及旅遊中心地位再現光芒。

她表示公司扎根的銅鑼灣，特別是利園區，對本地及全球旅客﹑企業及投資者均極具吸引力。隨著希慎旗下物業組合不斷發展，加上核心及支柱業務日益壯大，相信公司前景仍亮麗。