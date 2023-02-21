滙豐業績靚仔　惟NII指引被批保守　郭家耀：上半年息差仍見擴張

滙豐銀行（0005）已於周二（21日）中午公布全年業績，整體表現均勝市場預期，列帳基準稅前盈利175.28億美元，按年下跌7.28%。經調整除稅前利潤按年增長16.5%，至240.1億美元。末期息派0.23美元，另擬派特別息0.21美元及加碼回購。



不過，投資者似乎趁高消息出貨，滙控股價績後「見光死」，午後一度飆至59.45元，逼近一年高位，但隨後沽壓湧現，收市倒跌1.96%，報57.6元，成交額22.74億元。



受惠年內環球央行加息，滙豐去年淨利息收入大增至326.01億美元，按年增長30.96%。集團預告，預期2023年的淨利息收入將⾄少達到360億美元。淨利息收益率按年擴闊0.28個百分點，至1.48%，高於市場預期中位數1.47%。

摩根士丹利發表報告指，滙豐第四季收入增長強勁，雖然成本開支高於預期，但年內並未有出現重大的信貸損失問題，第四季經調整盈利達68億美元，較市場預期高出5%。

大摩下調目標價

滙豐給予2023年的淨利息收入指引為360億美元，大摩認為指引相對保守，預期未來一兩季淨息差繼續擴大，但指引亦暗示著有機會在今年第一季或第二季息差見頂。

大摩預料，滙豐在2023年將會向股東回饋約8%的市值水平，該行認為除了有承諾50%派息比率支持之餘，同時預期在2024及2025年分別每年有80億美元的股份回購計劃，連同每股0.21美元特別息，預期2024年回報率達16%。

大摩將滙控（HSBA.L）在倫敦上市的目標價由690便士下調至683便士，維持「持有」評級。

滙豐給予2023年的淨利息收入指引為360億美元，遭大行批評比較保守。（王潔恩攝）

淨利息收入指引保守

瑞銀發表報告指，滙豐普通股權一級資本比率為14.2%，高於市場預期的13.8%，主要是資本及風險加權資產（RWAs）符合預期，推動去年下半年股息較市場預期高5%，同時令管理層考慮將股份回購計劃提前至今年首季決定。

該行同樣認為，滙豐今年淨利息收入指引較為保守，又指滙豐出售加拿大業務的收益優先用於派發特別息，但最終若非將所得收益主要用於資本回報，或令市場失望。

瑞銀表示，將滙控在倫敦上市的目標價維持至700便士，維持「買入」評級。

另一大行富瑞同樣認為，滙豐今年淨利息收入指引非常保守，低於目前市場預期的370億美元，以及去年第四季水平年化計的383億美元。

安里資產管理董事總經理郭家耀稱，即使淨利息收入及息差增長幅度放緩，但至少上半年仍見增長。

郭家耀：NII及NIM短期未見頂

安里資產管理董事總經理郭家耀稱，滙豐業績表現對板，公司加大分派及計劃派發特別息，反映集團對經營前景充滿信心。由於央行年內多次加息，對淨息差帶來幫助，推動淨利息收入增長。

多家大行認為滙豐對於今年淨利息收入指引過於保守，或反映息差即將見頂。郭家耀則認為，貸款重新定價需時，相信淨利息收入及息差增長幅度放緩，但至少上半年仍見增長，始終息口維持高企，並有機會在上半年繼續加息。

郭家耀又提到，高息對於新造貸款增長可能有壓力，但同時對滙豐現有的存量貸款可帶來更豐厚的利潤空間。

對於股價前景，郭家耀認為周二績後股價倒跌反映有獲利回吐壓力，並非是市場不滿業績或收入指引。隨著外圍經濟改善，這一類國際金融股可被看高一線，相信未來上破60元的難度不大。