大型國企多用Big 4　倘被逼棄用影響大？　基金經理︰要時間熟悉

近日，中國政府據報要求國有企業逐漸停止聘用「Big 4」四大國際會計師事務所，即羅兵咸永道、安永、畢馬威和德勤，以維護數據安全。翻查資料顯示，目前所有藍籌國企均聘用四大會計師行，業務收入規模龐大。



有基金經理認為，當國企棄用「四大」時，市場或需要一定時間適應，但認為即使轉用中資會計師行都不會令投資者失去信心，始終市場關注的是企業本身。



《彭博》日前引述消息報道，中國政府據悉已要求國有企業逐漸停止使用四大國際會計師事務所。

中國財政部等政府部門上月對部分國有企業進行了窗口指導，要求他們在與四大會計師事務所的合同到期後不再續簽。

及後，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）表明，倘若審計受阻，將會採取行動。

恒生指數21家國有企業均是聘用有「Big 4」之稱的四大會計師事務所。（資料圖片）

國企主流聘用「Big 4」 影響程度深遠

參考中國註冊會計師協會公布的《2021年度會計師事務所綜合評價百家排名信息》，當中四大會計師事務所2021年在華業務收入合計達到206億元人民幣，佔會計師行百強業務收入總額661.85億元人民幣的31%，可見「Big 4」在中國內地的生意規模非常龐大。

根據聯交所顯示，目前在港主板上市的公司有約2,258家，其中有171家「紅籌股」，是具官方背景的股票，當中不少是聘用四大會計師行。

集中觀察一些大型國企，根據記者統計，目前恒生指數76隻成份股之中，有約21家國有企業，它們均是聘用有「Big 4」之稱的四大會計師事務所。

按照一般做法，中國企業審計工作會分為境外及境內審計，而四大會計師事務所均在境內及境外設立公司，方便為境內外提供審計服務。

翻查這21家藍籌國企的2021年年報，一般審計費介乎1,000萬至2億元人民幣，而21家藍籌國企的總審計費用高達13.3億元人民幣。

值得留意的是，在中國財政部向國企進行窗口指導前，已有個別國有企業縮短與會計師事務所的聘用期，由以往長達4至7年的聘任期，縮短至1年。

馬山資本董事總經理林子傑指，若國企轉為一些本地或中資的會計師行進行審計工作，市場可能需要時間去熟悉。

林子傑：轉用中港會計師行要時間熟悉

聘用四大會計師進行審計工作似乎已是不少大型企業的慣常做法，而市場亦對「四大」的審計結果有一定可信性。倘若國企棄用「四大」，會否影響市場對企業的信心？

馬山資本董事總經理林子傑指，四大會計師行向來是行業指標，投資者亦較為了解「四大」的準則，若是國企轉用一些本地或中資的會計師行進行審計工作，市場可能需要時間去熟悉。

他補充道，假如是所有國企都要轉會計師行，相信投資者亦會理解並非企業本身出現問題，「始終是大環境的轉變，並非個別公司，（基金）不會輕易失去信心。」

至於美國 PCAOB 表明倘審計受阻將採行動，企業面臨除牌風險。林子傑認為，此舉對於在美上市的中概股有較大影響，而不在於國企，他直言外資基金敏感度高，比較擔心企業被制裁或面臨退市風險，但這一切仍言之尚早。