MPF｜上月人均蝕逾萬元　GUM﹕年初至今年錄逾3000元進帳

打工仔的強積金帳戶，上月又再次錄得虧損。強積金研究機構積金評級公布，受到中港股市下跌拖累，2月強積金錄得4.37%虧損，涉及金額為490億元。



計入供款後，估算上月469萬個強積金帳戶平均減少3.92%或9,400元至22.94萬元，而整體強積金總額減少440億元至1.077萬億元。

雖然2月出現虧損，但積金評級指出年初至今強積金回報仍屬正數，約1.49%。

積金評級主席叢川普指出，在創下紀錄以來最強勁的1月表現後，就市場在2月對銷了部份回報不感意外，又指出強積金成員應繼續謹慎行事，因為不明朗的經濟及市況仍令人擔憂。

對於積金評級就2月強積金數據，積金局指出十分理解計劃成員對投資回報的關注及對市場波動情況的憂慮。不過強積金為跨越荏逾40年的長線儲蓄投資，期間會經歷不同的經濟周期，計劃成員切忌試圖捕捉市況。若在市況急劇下跌時把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，將短期波動變為實際虧損。

GUM﹕股票基金指數跌6.5%

另一間強積金研究機構GUM則指出，上月強積金平均每帳戶蝕10,782元。同時指出上月GUM強積金綜合指數跌4.4%，當中股票基金指數跌6.5%，混合資產基金指數跌3.9%，固定收益基金指數跌0.6%。

不過年初至今，帳戶持有人仍錄得3,008元進帳。