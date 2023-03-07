九置吳天海﹕零售業年內難重返疫情前水平　明言香港可愛並視為家

九置（1997) 主席兼常務董事吳天海指，疫情後經濟開始復常，但離全面恢復仍需要一些日子，但笑言香港仍是「可愛的」，九成半以上資產都在香港，以香港為家，「香港好，我哋有機會好，香港唔好，就有機會受影響。」



他指出，去年經濟受疫情影響，行業經營困難，加上美國持續加息，本港雖然未有完全跟隨，但目前已經逐步追上，令利率開支增加，他稱沒有水晶球，未知將來的利率水平如何。

維持負債以浮動利率

目前總資產2,553億元，負債淨額452億元，負債比率23.2%，但所有債務都是浮動利率，他指暫時無意改變，又表示加息開始前，曾經想過將部份債務轉為固定利率，但計過數後認為「蝕頭，可能唔賺尾。」他解釋，當時利率緊為一厘多水平，若即時轉為固定利率，利率增加至三厘以上，賺不到頭，又相信環球經濟疲弱，利率水平不會去到好高，因此維持浮動利率。

提到集團物業估值虧損撥備近150億元，他認為是測量師考慮到，過去三年來疫情的影響，全部浮現出來，因此作出相關估值。

近日有商業地以遠低於市場預期的地價批出。他表示，集團對地皮要求嚴謹，大型商業地先會考慮競投，又認為各大發展商是各有各計數，但房地產是有周期，總是會回來的。

料零售業年內難回覆至疫情前水平

至於目前雖然已經通關，但旅客人數仍然較少，仍然需要時間觀察消費者於疫情前及疫情後的習慣是否有改變，至於何時會回復到疫情前水平，他笑言難以估計，或許要向財爺或特首查問，但強調行業需時復甦，估計今年內全面復甦到疫情前水平的機會不大。

提到海港城的出租率只有94%，是近年新低。他直言要揀租客，不是填滿就算，更重視租戶組合，不會以出租率為指標，又表示廣東道約530米長，兩旁有不少名牌。疫情期間曾勸退部份品牌，讓更有實力的一線品牌進駐，希望打造「超黃金大道」，期望策略好快得到回報。

租金方面，集團估計銷售增加，帶動分成租金上升，不過吳天海指出，目前數據仍有滯後，暫時未見到通關後的情況。

香港與內地全面通關後首個周末，2月11日尖沙咀海港城名店外，再現排隊等入內購物人龍，但未及疫情前多人。（歐嘉樂攝）

行業仍欠缺大量人手

他又認為初期遊客人數少，對行業而言是好事。因員工工作天數減少、年假變長、疫情後部份人士退休或移民等，令目前人手嚴重不足，若果大規模來港，服務水平或不達標，對旅客不公平。

被問及是否要輸入外勞，他認為涉及政治問題，不懂得評論，作為營運者，輸入外勞一定有幫助，但同時亦要平衡本地人的勞工權益。