港鐵去年多賺2.9%至逾98億元　派末期息89仙　將為3住宅項目招標

港鐵（0066）公布截至去年底止全年業績，經常性業務利潤為1.57億元，按年跌91.3%，基本業務股東應佔溢利為106.37億元，按年跌4.6%。股東應佔溢利為98.27億元，按年增2.9%，派末期息89仙，全年派息131仙。



港鐵指出去年來自香港客運服務收入為164.81億元，按年增加0.6%，其中車務營運收入為134.04億元，增加1.7%，車站商務收入為30.77億元，按年減少4.1%。香港客戶服務去年整體虧損24.63億元，按年增加38.8%。

香港物業租賃及管理業務收入按年減少5.1%，利潤減少6.1%。內地及國際鐵路﹑物業租賃及管理業務收入為260.16億元，按年增加3.9%，利潤增加54.7%。內地物業發展收入按年減少51%，利潤減少54.3%。

港鐵指出隨著去年底國際旅客入境香港限制已放寬，而內地與香港之間的過境客戶通通亦在今年2月大部份恢復運作，有關發展必將利好香港經濟以至港鐵。

為何文田站第一期等項目申請預售

公司又指出會在未來12個月左右為小蠔灣項目第一期及第二期，以及東涌東站第一期住宅進行招標，3個項目合共將提供約4,530個住宅單位。同時亦打算為東涌東站的商業項目進行招標。

港鐵又指出正為「港島南岸」第三期﹑「日出康城」第十二期﹑何文田站第一期﹑天榮站及油塘通風樓等項目申請預售樓花同意書。