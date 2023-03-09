太古料內地將出現報復式消費　已對中港及東南亞市場投資390億元

太古A（0019）及太古B（0087）今日公布全年業績，集團主席白德利在業績發布會上指，自己今年已經到訪中國內地數次，承認作出投資決定時會考慮到可能出現的風險，但留意到中國內需消費及海外旅遊都有良好發展趨勢，預期在風險下有很好的增長，所以太古對今年是比較樂觀。



已對中港及東南亞投資390億元

行政總裁彭國邦表示，在中國內地自從去年10月底開始，留意到消費者與營業額開始回升，目前銷售水平已經接近疫情前水平。集團預期未來會有報復式消費出現，中國內地亦不會例外。

太古重申在去年3月提出的1,000億元投資計劃，當中有50%會投資在中國內地，30%，投資在香港，目前已經在香港、中國內地及東南亞投資約390億元，並計劃投資200億元在住宅物業市場。

此外，太古未來繼續以太古里及太古滙兩個品牌擴大中國內地的發展，包括在西安太古里及位於三亞的高尚零售物業，亦有全資擁有的成都遠洋太古里項目。同時，集團重視大灣區發展，包括在廣州聚龍灣及深圳福田尋找發展機遇。

彭國邦稱太古坊二座已落成，預料率為56%。（張浩維攝）

續投資太古廣場及太古坊

香港寫字樓市場方面，彭國邦承認在過去幾年疫情期間，供應過剩問題有所惡化，故目前情況是較差。但認為市場空置寫字樓都是相對較舊，故不會直接對太古坊及太古廣場造成直接的競爭。

他續指，太古將繼續投資於太古坊和太古廣場兩個核心發展項目。其中，最新的甲級寫字樓太古坊二座經已落成，目前預租率超過56%。此外，金鐘太古廣場的新發展寫字樓已命名為太古廣場六座，至於軒尼詩道28號則更名為太古廣場五座。