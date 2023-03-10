消費券｜第一期3000元在4月16日 去年已登記支付工具向市民派發
撰文：張偉倫
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財政司司長陳茂波公布新一筆電子消費券詳情，第一期3,000元消費券會在4月16日時，向去年已成功登記消費券的市民發放。為盡快發放，首階段會沿用上次派發消費券的6款支付工具。
至於餘下的2,000元消費券，會在今年7月16日收取，屆時政府向市民已登記的5款支付工具發放。
若收取2022年消費券儲值支付工具帳戶仍然有效或沒有遺失，市民毋須再次登記。
消費券使用期限﹕支付寶AlipayHK﹑BoC Pay﹑PayMe from HSBC﹑Tap & Go拍住賞﹑WeChat Pay HK﹕首期3,000元到期日為今年10月31日，次期2,000元到期日為2024年1月31日。
如用戶以八達通登記，收到首期後於6月30日或之前總額達到3,000元，最快於7月16日收到次期2,000元。如在6月30日未達標，則會順延1個月才收到，如此類推。首期使用期限同為10月31日，最後價取第二期金額限期為11月16日。
▼3月10日 財政司司長陳茂波公布消費券2023詳情▼
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消費券2023金額多少？
財政預算案公佈將會派發共$5,000的電子消費券，分兩期發放，第一期將於4月派，派發金額時間詳情請看。
消費券2023有什麼平台？
政府3月10日將公布相關工具，參考2022年消費券計劃，合資格人士可選擇以支付寶香港、BoC Pay、八達通、HSBC 旗下的Payme、Tap & Go 或WeChat Pay HK收取消費券