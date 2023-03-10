消費券｜第一期3000元在4月16日　去年已登記支付工具向市民派發

財政司司長陳茂波公布新一筆電子消費券詳情，第一期3,000元消費券會在4月16日時，向去年已成功登記消費券的市民發放。為盡快發放，首階段會沿用上次派發消費券的6款支付工具。



至於餘下的2,000元消費券，會在今年7月16日收取，屆時政府向市民已登記的5款支付工具發放。

若收取2022年消費券儲值支付工具帳戶仍然有效或沒有遺失，市民毋須再次登記。

消費券使用期限﹕支付寶AlipayHK﹑BoC Pay﹑PayMe from HSBC﹑Tap & Go拍住賞﹑WeChat Pay HK﹕首期3,000元到期日為今年10月31日，次期2,000元到期日為2024年1月31日。

如用戶以八達通登記，收到首期後於6月30日或之前總額達到3,000元，最快於7月16日收到次期2,000元。如在6月30日未達標，則會順延1個月才收到，如此類推。首期使用期限同為10月31日，最後價取第二期金額限期為11月16日。

▼3月10日 財政司司長陳茂波公布消費券2023詳情▼



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市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）