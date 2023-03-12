SVB︱美國矽谷銀行爆煲　本港12間上市公司與其有業務往來

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）3月10日被美國金融監管部門接管，市場關注SVB對全球金融業的影響。據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，本港有12間上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中大部分為近年新興的生物科技股（B股）。

據Webb-Site統計，與矽谷銀行SVB有業務往來的「B股」，包括有騰盛博藥 （2137） 、 、北海康成製藥 （1228） 、雲頂新耀 （1952） 、嘉和生物藥業 （6998） 、加科思藥業 （1167） 、諾輝健康 （6606） 、聖諾醫藥 （2257） 、基石藥業（2616）、堃博醫療 （2216） 。

而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本 （1911） 、中智全球控股 （6819） 及阜博集團 （3738） 。

美國矽谷銀行（SVB）被美國金融監管部門接管。 （Reuters）

加科思：在矽谷銀行存款少於40萬美元

其中，加科思（1167）發通告指，截至2023年3月9日晚（美國東部時間），集團在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元，約佔集團總現金及銀行結餘的0.2%。公司已於2023年3月9日晚（美國東部時間）執行了全部矽谷銀行餘額轉出手續。公告並聲明，矽谷銀行事件不會對集團產生重大不利影響，業務運營和財務狀況保持正常。

基石藥業（2616）則指，在矽谷銀行設立的營運賬戶中，僅有少量現金結餘。公司在其銀行的賬戶超出FDIC承保金額的部分低於600,000美元，且佔公司現金、現金等價物及定期存款總額低於0.5%（基於公司截至2023年2月28日的合併管理報表）。公司將會積極保護其存款，認為矽谷銀行事件對公司影響甚微。

另外，亞盛醫藥 （6855） 亦聯交所發公告指，自成立以來未曾與美國矽谷銀行或其關聯公司發生過業務合作。此外，截止公告日期，公司未在美國矽谷銀行或其關聯公司有任何存款。