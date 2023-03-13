金管局3月底舉行BCBS會議　港復常後首個金融界國際會議

金管局總裁余偉文表示，將於月22日至24日，先後舉辦巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）會議，以及與國際結算銀行（BIS）合辦的研討會，認為連串會議別具意義，凸顯香港的國際金融中心地位，也肯定了香港維持國際金融穩定的貢獻。



余偉文撰文指，去年11月香港舉辦國際金融領袖投資峰會，邀請了逾200位來自全球120家國際金融機構的負責人來香港一趟，笑言峰會獲得財金界好評──唯一收到的「投訴」就是因為座位有限，「一席難求，令一些熱衷出席的朋友向隅。」

金管局30周年系列活動「頭炮」

至於今年3月的會議，與去年11月不同的是，去年賓客以國際金融機構負責人為主，但今次則主要邀請中央銀行及監管機構代表，如西班牙央行行長兼BCBS主席Pablo Hernández de Cos，將會為3月24日研討會作主題演講。

他指，這幾場會議都與BIS有關。BIS是一個由中央銀行組成的國際組織，可說是「央行」中的「央行」，透過促進各地中央銀行之間的合作和交流，以維持全球金融穩定。而由來自28個地方的45家中央銀行及銀行監管機構組成的BCBS，定期在BIS位於巴塞爾的總部和成員地區舉行會議，目的是制定維持全球金融穩定的最新銀行業監管政策。

他表示，今年是金管局成立30周年，亦是BIS在港的亞太區代表處成立25周年，令今年舉辦的連串會議別具意義。3月22日至23日的BCBS會議移師至香港舉行，是自2020年新冠疫情爆發以來，第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議。這不但凸顯香港的國際金融中心地位，也肯定了香港維持國際金融穩定的貢獻。

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逾100名央行、監管和金融機構領袖出席

金管局與BIS合辦的「在創新時代下與時並進的銀行業監管」 研討會，既是香港復常後第一個金融監管界國際會議，又是金管局30周年一系列活動的「頭炮」。我們邀請了逾100名央行、監管機構和金融機構領袖出席，討論與銀行業相關的前瞻議題，包括監管機構和銀行如何應對瞬息萬變的金融環境、加密貨幣的未來發展等。演講嘉賓都是業界翹楚，相信他們在研討會上的分析、見解和經驗，將為與會者擴闊眼界、帶來裨益。

余偉文表示，「不少金管局同事都曾經出席過BIS及BCBS會議，與其他央行「行家」都成為好朋友了。我知道因為今次BCBS會議是個難得機會，有同事計劃在會議結束後，招待這些前來香港的行家兼老朋友品嚐香港地道美食，一邊聚舊，一邊讓他們進入我們的生活，體察香港最真實的民生面貌。」

」我們都很珍惜這麽多年來所贏得的友情和信任。正如香港國際金融中心的地位，並不是一朝一夕得來，而是需要漫長的歲月用心經營，才有今天的長足發展。藉着今年一系列的活動，我熱切期待與全球財金界朋友見面，鼓勵他們把握香港復常後的新機遇。」