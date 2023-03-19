陳茂波變身「板仔」推銷預算案　年內完成改建城巿運動中心研究

上月發表的《財政預算案》宣布預留資源，研究改建官涌市政大廈部分未善用的樓層，以提供適合滑板及攀登等「城巿運動」的室內場地；同時，研究提升鄰近九龍佐治五世紀念公園內的籃球場，打造成包含室內及戶外場地的「城巿運動體育中心」。陳茂波今（19日）發表網誌指，預計年內會完成有關改建工程的技術可行性研究，並按相關程序進行諮詢。



陳茂波強調，推動體育運動的發展，完備的硬件設置必不可少。現時康文署已有不少「城市運動」相關的場地，包括14個室內及戶外運動攀登設施、8個滑板場、5個極限運動場，以及超過120個五人足球場。此外，當局亦計劃優化現有場地設施，提供抱石牆及滑板設施，以推廣相關「城巿運動」項目。

他又提到，許多大型體育盛事的復辦，令人相當期待，例如香港國際龍舟邀請賽、香港單車節，以及即將於月底舉行的香港國際七人欖球賽等。而旅發局今年已預留超過2.5億元繼續舉辦及協助推廣包括體育賽事在內的各類大型旅遊盛事。

陳茂波又指，上星期度過了一個難忘的上午——人生第一次嘗試踩滑板，他在滑板精英運動員俊仔（陸俊彥）的專業指導，及多位「板齡」較他深的「小師兄」鼓勵下，鼓起勇氣，成功挑戰自我。